Делян Пеевски: ДАИ трябва да бъде закрита, подкрепям Борисов

Бих подал сигнал в прокуратурата за Иво Прокопиев, за Сорос

По тази тема подкрепям г-н Борисов, говорихме сутринта, да ги закриваме направо. След това, което се видя, трябва веднага да бъде закрита. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ДПС - Ново начало Делян Пеевски.

"Ще помислим за алтернатива. В МВР или къде да се прехвърли", добави той.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи ДАИ да бъде закрита.

Той отбеляза, че ДПС - Ново начало е категорично против вдигането на данъците.

"Бих подал сигнал в прокуратурата за Иво Прокопиев, за Сорос. Ще подам сигнал до ДАНС и до прокуратурата. Много данни имам за тях - ще видите тепърва. Тепърва ще има разкрития и за Сорос, и за Прокопиев, както и за цялата им група, ограбила България. Ще подадем сигнал и в Америка”, отговори Пеевски на въпрос дали би подал сигнал до прокуратурата за „Боташ”.