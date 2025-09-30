Дискриминация на деца с бюджет 2026

Учениците от 9. до 12. клас остават без пари за учебната година

Вдигат обезщетението за отглеждане на дете през втората година на 1100-1200 лв.

По-големи помощта за раждане на дете

Дискриминация за децата ще бъде заложена в бюджета за 2026 г. На родителите на част от учениците ще дават по 300 лв. за началото на учебната година, но пари няма да има за всички. При подготовката на бюджета за следващата година екипът на Министерството на труда и социалната политика работи в няколко направления, обясни министърът на труда Борислав Гуцанов. Едно от направленията е увеличаване на обхвата на помощта за ученици. “В момента успяхме да подпомогнем всички ученици от 1. до 4. и в 8. клас. Не е много голяма - 300 лева, но е помощ. Сега искаме да стане за всички от 1. до 8. клас”, обясни Гуцанов.

И в бюджета за настоящата година законодателят прави разлика между децата, като за тези от 1. до 4. и в 8. клас за 15 септември бяха отпуснати средства, с които родителите да купят раница, маратонки и химикалки. Но за останалите деца пари нямаше. Сега идеята е тази дискриминация на децата по отношение на възрастта им да продължи и с бюджета за 2026 г. Децата, за които пари за раница и маратонки ще има, може да бъдат увеличени, но отново няма да има пари за всички. Докато управляващите намерят пари за всички деца и бъде въведена практика помощите да бъдат еднакви, без значение в кой клас е детето, много ученици ще завършат средното си образование без родителите им да са получили финансова подкрепа. Разходите за първия учебен ден на учениците от 9. до 12. клас са дори по-големи от тези на децата от 5. или 6. клас.

Ежемесечни помощи за деца и през следващата година ще продължат да получават само родители с изключително ниски доходи. В редица държави от ЕС, като например Германия, родителите получават помощи за деца без значение от размера на доходите им. В България обаче това не е така и работещите хора със средни доходи не получават подкрепа за това, че отглеждат децата си. Зареди подобни правила в социалната политика, заедно с по-високите заплати в Германия, много българи заминаха да работят там.

Същевременно социалният министър Борислав Гуцанов обясни, че акцент в бюджета за 2026 г. ще бъдат младите семейства. “Трябва да насочим бюджета за следващата година към младите семейства. Търсим начин, в добри взаимоотношения с Министерство на финансите, как да стане година на младите”, заяви министър Гуцанов. Той обясни, че екипът на Министерството на труда и социалната политика работи в няколко направления. Първо - за вдигане на помощите за раждане на дете. Второ - за увеличаване на обхвата на помощта за ученици. Третото голямо направление е за повишаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година след раждането.

В момента еднократната помощ при раждане на първо дете е 375 лв., за второ дете е 900 лв., за трето дете е 450 лв., а за четвърто и всяко следващо дете е 300 лв. Еднократните помощи за раждане на дете бяха увеличени през 2024 г. и през настоящата 2025 г. не бяха променени. През 2023 г. помощта за раждане на първо дете беше 250 лв., за второ дете - 600 лв., за трето 300 лв., а за четвърто и всяко следващо дете - 200 лв. Тези помощи за раждане на първо и второ дете не бяха променяни повече от 10 години. Такива помощи например даваха и през далечната 2011 г.

Съществена промяна в бюджета за 2026 г. ще има по отношение на обезщетенията за отглеждане на дете. “В момента през втората година от майчинството жените получават 780 лв. Моето предложение е сумата да бъде вдигната до 1100-1200 лв. В момента взимат 50 на сто от тези 780 лева, ако майката се върне на работа. Нашето виждане е, че трябва процентът да бъде увеличен на 75 на сто от тези 1100 лв.”, каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. Според него така едновременно ще се стимулират майките да се върнат на работа, за да не се деквалифицират, и ще се подпомогне раждаемостта. “Смятам, че това е нещо, което ще допринесе за справяне с демографския проблем”, коментира министърът на труда Борислав Гуцанов.

Дават парите на два пъти

Крайният срок за заявления за подкрепа за ученици е 15 октомври

За 1. и 8. клас искат удостоверение от училището

Крайният срок за подаване на заявления за помощи за ученици е 15 октомври.

Учебната година вече започна, но родителите на деца от 1. до 4. и в 8. клас, които не са получили помощ за първия учебен ден, не е късно да я поискат. Заявления за отпускане на еднократната помощ за ученици за учебната 2025/2026 г. се приемат от Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика. Право на помощта, която е в размер от 300 лв. и се отпуска независимо от дохода, имат семействата на всички деца от първи, втори, трети, четвърти и осми клас от държавните, общинските и частните училища. Тя се изплаща на два пъти по 150 лв. - за първия срок и в началото на втория срок. Първата сума от 150 лв. вече беше изплатена на родителите, които са подали заявления преди началото на учебната година. За семействата на ученици от първи и осми клас, които искаха да получат помощта за 15 септември, беше необходимо при подаване на заявлението да приложат удостоверение от съответното училище, че децата са записани в него. Това се налага, тъй като при тях има предварително класиране и записване, данните за което са налични по служебен път най-рано на 5 октомври. За учениците във втори, трети и четвърти клас не се изисква такова удостоверение, тъй като те автоматично преминават в по-горен клас след успешно завършената предходна година. Крайният срок за подаване на заявленията е до 15 октомври 2025 г.

Заявленията могат да бъдат подадени лично на място в дирекциите “Социално подпомагане”, с лицензиран пощенски оператор, както и по електронен път през портала на Министерството на електронното управление www.egov.bg/wps/portal. Достъпът до сайта е възможен с персонален идентификационен код на Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт, както и с електронен подпис.

Не трябва да бъдат вдигани данъци, заяви министър Гуцанов

Затягат правилата за даване на ТЕЛК

Търсят противодействие за злоупотреби

В страната има 800 хил. българи с решения от ТЕЛК.

Начин за осигуряване на необходимите средства за увеличение на майчинските при раждане на дете и за втората година след раждане на детето министърът на труда вижда в по-доброто менажиране на средствата и запушване на дупки. “Ние имаме 800 хил. българи с решения от ТЕЛК, което буди доста въпросителни”, обясни социалният министър Борислав Гуцанов. Той обясни, че вече е провел разговори с министъра на здравеопазването доц. Силви Кирилов за предприемане на мерки за подобряване на системата за даване на ТЕЛК. Именно Министерството на здравеопазването отговаря за експертните лекарски комисии, които издават тези решения.

“Трябва да има противодействие, ако има злоупотреби”, категоричен е министър Гуцанов. Според него това ще помогне хора, които имат реална нужда, да получат повече. “Нека всичко бъде справедливо, защото това липсва в страната ни. При една успешна реформа може да направим така, че тези, които имат нужда, да получат повече”, заяви министърът.

Той изрази увереност, че партньорите в управлението ще успеят да намерят баланс при подготовката на бюджета за 2026 г., какъвто вече са доказали, че е възможен. “Аз не считам, че трябва да се вдигат данъци. Достатъчно е тежко положението, за да се натоварва семейният бюджет. Трябва да продължим да не допускаме социални сътресения. Хората чувстват, че трябва да има нормалност и предсказуемост”, заяви министърът на труда Борислав Гуцанов.

Увеличение с над 30 на сто

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

Отпуснаха 51 605 пенсии за стаж и възраст

Близо половината от отпуснатите през миналата година пенсии са за инвалидност.

Близо всеки втори нов пенсионер през миналата година е получил пенсия за инвалидност, показват данни на НОИ. През миналата година са отпуснати лични и наследствени пенсии на 109 832 човека (97 181 броя лични и 12 651 броя наследствени), като спрямо предходната година броят на отпуснатите пенсии е нараснал с 9381.

Новоотпуснатите първи пенсии за инвалидност поради общо заболяване са 49 798 броя и имат дял от 45,4% от всички нови пенсии. Те са с 21,7%, или с 8876 броя повече спрямо 2023 г. Увеличението се дължи на новоотпуснатите лични първи пенсии за инвалидност поради общо заболяване, които нарастват от 30 520 броя за 2023 г. на 39 704 броя за 2024 г. Това е увеличение с 9184 броя или с над 30% на сто.

Новите наследствени първи пенсии за инвалидност са 10 094 броя, като при тях няма голяма промяна спрямо предходната година, когато са били 10 402 броя.

От НОИ през миналата година са отпуснали 51 605 пенсии за осигурителен стаж и възраст, като спрямо предходната те намаляват с 1,5% или с 809 броя. Това се дължи на спада с 2618 пенсии, или с 45,8% при личните пенсии, отпуснати на хора, работили в условията на първа и втора категория труд.

В края на миналата година личните пенсии за инвалидност поради общо заболяване имат дял от 86,1% от всички инвалидни пенсии и са 390 477 броя. Спрямо предходната година тези пенсии са нараснали с 20 588 броя, или с 5,7 на сто. Личните пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест намаляват с 5,8% спрямо предходната година и достигат 6595 броя.