Бойко Борисов: Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай

Продължаваме по пътя към еврозоната. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов относно приоритетите през новия политически сезон.

„Да удържим пътя по еврозоната, защото нищо не е завършено до 1 януари", изтъкна Борисов, визирайки опитите за сваляне на кабинета преди приемането ни в еврозоната. Като конкретна стъпка към европътя на България той посочи приемането на бюджета, усвояването на парите по ПВО и привличането на нови инвеститори.

"Крайно време е да използваме контактите на президента Румен Радев, да отиде при Реджеп Ердоган и да направи подарък на България с предоговарянето с "Боташ", заяви Борисов. "България е най-големият инвеститор в турската газопреносна система."

"Докато почиваха колегите, сме задлъжнели със 700 млн. лв., а до края на договора са 6 млрд. лв. Няма как да се предоговори този договор, ако не е на такова високо ниво", сподели Борисов.

Лидерът на ГЕРБ сподели, че би се радвал, ако държавният глава направи партия.

Борисов коментира и новият вот на недоверие. Той уточни, че сега има караници относно бащинството на вота.

"Не мога да разбера ПП-ДБ. Докато председателят на ЕК Урсула фон дер Лаейн бе в България, те се сдушиха с "Възраждане", "Величие", МЕЧ...", заяви лидерът на ГЕРБ. "Това правителство не е изгодно за ГЕРБ, но съм дал дума на БСП, на ИТН, че ще вървим докрай".

Борисов подчерта, че това е правителствотона малцинството и никога не е казвал, че е стабилно.

Бившият премиер честити на Николай Денков рожденния ден днес. Той не пропусна да коментира и брата на Кирил Петков. Според него тя му отива много. "Няколко жени от ГЕРБ припаднаха като го видяха. Вече е като истинския Джон Траволта. Отпочинал, свеж, готов за битка", заяви Бойко Борисов