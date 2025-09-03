Марио Рангелов се отказа от депутатския си имунитет

Марио Рангелов, депутат от "Демокрация, права и свободи" - ДПС

Народният представител Марио Рангелов се е отказал от имунитета си, съобщи председателят на Народното събрание (НС) Наталия Киселова в началото на есенната пленарна сесия на парламента.

"С писмо от 1 август депутатът Рангелов информира председателя на Народното събрание, че дава съгласие за възбуждане на наказателно преследване по постъпили искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов", обяви Киселова и отбеляза, че е уведомила Сарафов за даденото писмено съгласие.

В момента Марио Рангелов е народен представител, нечленуващ в парламентарна група, след като напусна групата на "Алианс за права и свободи" (АПС) - формацията на Ахмед Доган.

