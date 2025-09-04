Опозицията води хибридна информационна атака, заяви Желязков за изслушването си по повод самолета на Фон дер Лайен

Създаде се информационна каша около инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен - това е част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии. Това заяви премиерът Росен Желязков на брифинг в Министерския съвет. Днес Желязков беше изслушан в Народното събрание по искане на ПП-ДБ.

"По време на захождането на самолета на председателя на ЕК, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на самолета на РВД. В разговора се предлага кацане по прибори. Самолетът прави необходимия заход за това и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив. Още когато делегацията слезе от самолета, беше споделено това с мен. В същия момент разпоредих на РВД и ГВА да направят необходимата проверка. Същия ден ми беше докладвано, че наземните прибори не са констатирали заглушаване - това обаче не означава, че на бордовите устройства на самолета такова не е констатирано. В тази връзка възложих на ГВА да се свърже с авиокомпанията, осъществила полета, за да се направи допълнителна проверка по отношение на приборите и компютрите в самолета. това е от компетенциите на авиокомпанията, ние искаме съдействие от тях".

В ситуации, в които обстоятелствата се докладват от екипажа на самолета, данните се приемат за 100% достоверни, още повече, че взаимодействието с РВД в този момент е много добро, обясни още Желязков.

"Интерференциите или "джамингът", защото не става въпрос за "спуфинг" - подмяна на картината или замаскиране. В случая очевидно имаме интерференции и много ясно днес заявих, че те се дължат на намеса в радиочестония спектър, която се реализира от разположените на Крим системи за спътникова интерференция и начинът, по който Руската федерация вади своята радиоелектронна война с Украйна, но в резултат на която страдат всички държави от Финландия до Либия включително".

На 31 август са регистрирани 54 интерференции на българска територия, такива има всеки ден от началото на войната в Украйна и ще продължат до нейния край, съобщи още премиерът.

По думите му опитите за провал на посещението на Фон дер Лайен у нас са подкрепени с протести от проруски партии, а целта е разколебаване на коалицията на желаещите за подкрепа на Украйна.

"Ние сме разочаровани, че в този момент нашите естествени геополитически партньори в лицето на ПП-ДБ вместо да подкрепят усилията на правителството за това този инцидент да бъде много правилно адресиран, днес избраха да атакуват българските институции и ведомства, призвани да отговарят за регулацията на авиоконтрола, както и тези, призвани да защитават националната сигурност. Напротив, мисля, че в тази ситуация българските институции, особено РВД и ГВА, са направили необходимото за осигуряване на безопасността на този полет".