Парламентът отхвърли ветото на президента върху спорните промени в Закона за държавните имоти

Народното събрание отхвърли ветото на президента на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост. Народните представители подкрепиха промените в закона, като от гласували 172 народни представители "за" бяха 126, "против" - 46, въздържали се нямаше и тъй като има повече от 121 гласа, ветото на президента беше преодоляно.

Христо Расташки от партия МЕЧ беше единственият народен представител, който се изказа преди гласуването. Той каза, че партията няма да подкрепи този законопроект и поддържа изцяло вето на президента. "Считаме дори, че то не е пълно и може да се добавят още неща, тъй като когато се приемат закони, е много важно да се разглежда с каква цел се приемат тези закони", посочи Расташки.

Той каза, че обикновено трябва обществените отношения да се регулират, но в случая, както и много други закони досега, целта е да се вземат парите по Плана за възстановяване и устойчивост.

В момента целта е да се продадат тези 4400 имота държавна собственост, заяви народният представител то МЕЧ. Тук ни беше обяснявано многократно как те били с отпаднала необходимост. Тези имоти не са с отпаднала необходимост, просто вашето управление, дами и господа от ГЕРБ, е слабо, затова имотите са западнали, каза Христо Расташки. Според него с приемането на този законопроект "се извършва може би най-голямата приватизация от 1996 г. насам".

Спомняте си какво стана през 1996 г. и колко имота бяха приватизирани, каза Расташки. Той заяви, че Росен Желязков ще остане в историята като "червендалестия Иван Костов, който извършва втора масова приватизация". "Ние няма да го позволим това нещо да го извършвате и единственият частен или държавен имот, който вие може да продавате, това е хотелът с водопада на премиера на жена му, който е купен за 1000 евро на квадратен метър", каза Расташки. "Този хотел 4000 квадратни метра може да му измислите много хубава цена и по този начин да се запълнят дупките в бюджета", каза още народният представител.

Той подчерта, че от МЕЧ ще направят всичко възможно държавните имоти да не излизат на търгове, независимо дали са електронни, независимо дали се приеме този закон и промените в закона за приватизацията, и ще покажат всеки един имот и всяка една измама, която правителството се подготвя да направи.

На 31 юли парламентът прие окончателно промени в Закона за държавната собственост с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати. Останалите политически сили – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“ не участваха в гласуването. Това беше последният законопроект, приет от депутатите, преди да излязат в лятна ваканция.

Държавният глава върна на 11 август за ново обсъждане в Народното събрание съответните разпоредби. Според него приетите в последния момент, на 31 юли промени, отнемат установени в закон гаранции при осъществяване на определени разпоредителни сделки с имущество, поверено на държавата.

Със свое Решение №289 от 8 май 2025 г. правителството одобри Програма за упражняване правата върху държавни имоти. Целта е да се повиши прозрачността в дейността на централната администрация чрез предоставянето на информация при реализация на политиката на управление и разпореждане с тези имоти, както и поддържане и подобряване състоянието на държавната собственост в съответствие с функциите и отговорностите на компетентните органи и осигуряване на приходи в държавния бюджет.