Ръководството на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО и кметовете от сдружение “Толерантност” обсъдиха водната криза в страната

Ръководството на ДПС и народните представители от ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО проведоха работна среща с кметове и представители на местната власт. Домакин на срещата беше сдружението на общините “Толерантност” и бе посветена на наболелия и нарастващ проблем с безводието в цялата страна.

По време на срещата бяха обсъдени основните причини за водния недостиг, сред които засушаването през последните месеци, увеличеното потребление и остарялата водопроводна инфраструктура. Представени бяха и конкретни мерки за преодоляване на кризата, включително изграждане на нови водоизточници, рехабилитация на съществуващите мрежи и въвеждане на режим на водоподаване при необходимост.

Кметовете информираха за активната си работа и това, че правят всичко възможно за бързо и ефективно разрешаване на проблема. Те вече са предприели редица мерки, включително търсене на допълнително финансиране и координация с държавните институции. Представителите на местната власт споделиха добри практики и реализирани успешни проекти за достъп до питейна вода за хората.

Засегната бе и темата за незаконните сметища, които нарастват всекидневно. Предложени бяха варианти и идеи за справянето и с този сериозен проблем, водещ до негативни икономически последици и негативно въздействие върху качеството на живот.

На срещата бе отчетено, че справянето с безводието изисква както дългосрочни инвестиции, така и активното участие на местната общност, ускоряване на ремонтните дейности и по-строг контрол върху водните загуби.

В срещата участваха зам.-председателите на ДПС и ПГ на ДПС -НОВО НАЧАЛО Искра Михайлова-Копарова, Халил Летифов, Станислав Анастасов, Йордан Цонев, Нида Ахмед- зам.-председател на ДПС, кмет на Каолиново и председател на УС на сдружението “Толерантност”, Радослав Ревански - зам.- председател ДПС и кмет на община Белица, Ерол Мюмюн - зам.-председател на ДПС и кмет на Кърджали, зам.-председателите на ПГ на ДПС - НОВО НАЧАЛО - Хамид Хамид, Ертен Анисова, народните представители Атидже Вели, Айтен Сабри, Елван Гюркаш, Фатима Йълдъс, Калин Стоянов, Цветан Енчев, Димитър Аврамов и еродепутатът Танер Кабилов.