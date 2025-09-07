Стария континент влиза в надпреварата с изкуствения интелект

Създаден с бюджет от 500 милиона евро

С пускането на суперкомпютъра „Юпитер“ в Германия Европа влиза в надпреварата в областта на изкуствения интелект (ИИ), наваксвайки изоставането си от САЩ и Китай, предаде АФП.

С „Юпитер“ континентът се надява да подсили и научните изследвания, и по-специално в областта на климатничите промени.

Разположен в изследователски център в Юлих западно от Кьолн, „Юпитер“ е първият суперкомпютър на Стария континент с производителност от порядъка на „екзафлопс“, способен да извършва най-малко един квинтилион изчисления в секунда. САЩ вече разполагат с три машини от този тип, всички експлоатирани от Министерството на енергетиката.

„Юпитер“ се помещава на площ от около 3600 квадратни метра, равняваща се на половин футболно игрище, със стелажи с процесори и около 24 000 чипа на американския гигант „Енвидиа“ (Nvidia), използвани в индустрията за изкуствен интелект.

Суперкомпютърът е разработен от френската група „Атос“ (Atos) с бюджет от 500 милиона евро, финансиран поравно от Европейския съюз и Германия. По думите на Еманюел Леру от „Атос“ „Юпитер“ разполага с „колосална изчислителна мощност“. От нея могат да се възползват изследователи в редица области, както и компании за цели като обучение на модели на изкуствен интелект.

Суперкомпютърът представлява „скок напред“ в изчислителната производителност в Европа, посочва на свой Томас Липерт, директор на изследователския център в Юлих, добавяйки, че машината е двадесет пъти по-мощна от всеки друг компютър в Германия.

„Юпитер“ е първият суперкомпютър, който може да се счита за конкурентен на международно ниво за обучение на модели на изкуствен интелект в Европа, която изостава от САЩ и Китай, казва още Липерт.

Според доклад на Станфордския университет, публикуван тази година, през 2024 г. американските институции са произвели 40 „значими“ модели на изкуствен интелект срещу 15 за Китай и три за Европа.

„Юпитер“ предлага необходимата изчислителна мощност за ефективно обучение на големи езикови модели (LLM), които генерират огромни обеми текст и се използват в генеративни чатботове като Чат Джи Пи Ти (ChatGPT) или Джемини или (Gemini). Въпреки това, заради многобройните си чипове на „Енвидиа“, „Юпитер“ остава силно зависим от американската технология, в момент, когато разногласията между САЩ и Европа се множат.