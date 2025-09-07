Нашите целувачи продължават фалшиво да състрадават Урсула

Лигите им чак потекоха на нашите подмазвачи - в желанието им да се харесат на Урсула, да ù докажат, че тъкмо те най-много са се разтревожили от проблема с джипиеса на самолета ù - нищо, че това се случва непрекъснато, откакто започна войната в Украйна, и тези смущения дори не се отчитат като инциденти.

Премиерът Желязков в Парламента: „Не става дума за хибридна атака, а за нарушение в честотите... От 537 полета за денонощието, 54 са докладвали за констатирани нарушения в сигнала“.

Но нашите целувачи продължават фалшиво да състрадават Урсула - и ще го правят, докато не бъдат забелязани. Подмазвачеството им е безподобно - те не могат изобщо да съществуват, без поредния обект за блюдолизане.

И докато лигавеха Урсула, отделиха нищожно внимание към насилието, жертва на което стана директор на областна полиция - скандал, сякаш немислим за страна от ЕС, понеже е свидетелство за вече фатално увредените основи на държавността ù. Държавност ли? Я си се пуйчете - и надувайте пробити балони за любимия ви Брокер на Смъртта...

Веднъж Радичков спомена във „Всяка неделя“/2002 г. за тия духачи на балони: „Все си спомням за един филм на Фелини. При една от неговите героини, от крайните квартали на Рим, много дебела жена, ходят момчета да ги учи на любов. Едно от тях нахапва гърдата ù и почва да я надува. Тя казва: „Глупак такъв, това не се надува, не е балон! Като не знаеш какво нещо е ебането, не се захващай с него!“ Та и ние така с демокрацията. Тя не е това, за което я ползваме...“.

Източник: www.kevorkkevorkian.com