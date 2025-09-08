Росен Желязков отговори на президента за "дерибеите": Метафорите трябва да бъдат подплатени с ясно наименование

"Не знам кой е султанът"

Не зная кои са дерибеите, но когато в политическата лексика се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование на политически опонент. Това заяви премиерът Росен Желязков пред български медии в Подгорица, столицата на Черна гора. Той коментира думите от поздравителния адрес на президента Румен Радев по повод честванията на Съединението.

Тогава Радев отправи риторичен въпрос към хилядите събрали се на площада: „Ще оставим ли България на дерибеите?“ И отговори: „Не! Няма да я оставим и няма да позволим да се търгува със съдбата ни!“

„Изразът дерибеи, като част от политическата лексика, беше въведено когато "Ново начало" се обръщаше към "Алианс за права и свободи". Чисто етимологично изразът означава непокорен на султана османски управник", каза Желязков и заяви, че не знае кои са тези управници.

"Не знам кой е султанът и кои са тези османски управници, но в политическата лексика, когато се използват метафори, те трябва да бъдат подплатени с ясно наименование било на политически опоненти или политически алтернативи”, заяви още той.

„Трудно ми е да дам оценка, на такъв празник, за това кой как композира своите приветствени слова”, посочи премиерът. Той беше категоричен - Денят на Съединението е ден, в който да се води диалог с и между хората.

„Съединението е ден, когато се говори на цялата нация, на всички, дори тези, които не се харесват един друг. Аз мисля, че президентът, при поднасянето на венците, и когато така да се каже ни освиркаха, президентът реагира правилно и своеобразно ми каза „Така не се прави”. Смятам, че тази лична оценка е по-вярна, отколкото адресирането на проблематика към публиката, която няма място на такъв ден”, каза още Росен Желязков.

"България ще подпомага усилията на всички страни, които на базата на собствените заслуги са готови за членство в ЕС, да бъдат оценявани по достойнство", заяви министър-председателят след срещата си с президента на Черна гора Яков Милатович.

Желязков потвърди подкрепата на страната ни за европейския път на Черна гора и приветства амбициозната им програма по темата. Преговорните глави са отворени и се преговаря много интензивно. Трябва да бъдат решени някои проблеми, които съпътстват нашия балкански дневен ред - въпроси от двустранно естество и разбира се, да се адвокатства пред страни от Европейския съюз, които до известна степен, а и нашата история показва, са скептични към всякакви форми на присъединяване към съюза, добави Желязков. Премиерът припомни, че България години наред страда от това, че беше подготвена за Шенген, но процесът се

отлагаше.