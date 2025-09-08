Директна авиолиния София-Пекин е договарял Атанас Зафиров

Вицепремиерът разказа какво е правил в Китай

Вицепремиерът Атанас Зафиров обяви, че по време на посещението му в Пекин са обсъждани ключови теми за двустранните отношения между България и Китай. Сред тях са създаването на директна авиолиния София-Пекин и увеличаване на броя китайски туристи у нас, който е спаднал от 20 хил. миналата година на 2 хил. тази година.

Зафиров посочи, че освен икономическото сътрудничество, разговорите са обхванали и насърчаване на културния обмен.

Той подчерта, че участието на БСП в управлението трябва да се разглежда като шанс за изграждане и надграждане на отношенията с Китай, страна с огромен икономически потенциал.

По време на визитата си Зафиров присъства и на честванията на 80-годишнината от края на Втората световна война на площад “Тиенанмън” по лична покана от китайския президент Си Дзинпин. Заради присъствието му там ППДБ поиска неговата оставка, на което той отговори, че няма такива намерения. Той подчерта, че със Си Дзинпин се е ръкувал в качеството на водач на българската делегация на тържествата по повод 80-ата годишнина от победата на фашизма. Официалните срещи на делегацията са били с ръководители на Китайската комунистическа партия и са включвали както партийните въпроси, така и двустранното сътрудничество в икономиката, туризма и културата.