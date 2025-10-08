20 000 чиновници да бъдат съкратени, предлага ДСБ

Формацията смята, че трябва да отпаднат и почивните понеделници в държавата

България е с най-ниски нива на работни дни

Съкращения с 15 на сто в държавната администрация, което означава орязване на около 20 000 чиновници, предлагат от ДСБ като мярка за намаляване на бюджетните разходи. От ДСБ настояват Министерски съвет да изготви стратегия за замяна на сегашната администрация с “малка компактна електронна администрация”, която да израства на принципа на заслугите.

“След публични изявления на официални лица на ГЕРБ заради това, че ще финишираме с дефицит с над 5%, а догодина се говори за 8%, ние от нашата политическа сила имаме притеснения за публичните финанси на държавата.” Това заяви пред медиите в парламента Йордан Иванов от “Демократи за силна България (ДСБ), част от коалицията с ППДБ в Народното събрание.

“Усещането е такова, че Иван Костов трябва да идва на власт”, изтъкна депутатът.

Според него това, което казвала властта е, че или ще е вдигнат данъци, или ще се взимат огромни заеми.

“Ние като дясна сила се противопоставяме на това, защото в такива моменти е важно да се съкращават разходи, а не да се трупат заеми и да се вдигат данъци”, коментира Иванов.

Формацията предлага още да отпаднат почивните понеделници.

“Няма никаква логика тогава, когато три или шести май се пада събота, то понеделник да се почива. По данни на работодателски организации нетният негатив върху бюджета на държавата от един почивен понеделник, е в размер на 250 млн. лв. България трайно има под 250 работни дни в годината за разлика от средните европейски нива, където са 253. Ако искаме да се справим в ситуацията с публичните финанси в държавата, ние си даваме сметка, че това са непопулярни мерки, но ако искаме да сме богати, то и ние трябва да работим като германците”, каза Йордан Иванов.

Той добави, че България е с най-ниските нива на работните дни и именно заради това ДСБ предлага това да се коригира.