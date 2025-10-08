Пеевски: Твърдо ще бъда против предложението президентът 2 г. да не може да си прави партия

"Твърдо ще бъда против предложението президентът 2 години да не може да си прави партия. Румен да излиза и да си прави партията с Копринката, Узунов, и с всички търгаши и с всички пари, които заграби от българските граждани през последните 5 години. Искам го на терена. Ще бъда против да не си направи партия". Това каза лидерът на ДПС „Ново начало“ Делян Пеевски в кулоарите на парламента.

"Питайте тези, които са поръчали тази статия в The Wall Street Journal. Да дойдат ППДБ и кореспондентите на някои медии и ги питайте тях за тези лъжи. Убеден съм, че това е поръчкова статия", каза Пеевски относно поръчковата статия в американското издание за срещата на Бойко Борисов с Доналд Тръмп-младши.

По думите му ВСС и прокурорската колегия решава дали Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор.

"За "Магазини за хората" всичко е направено от парламента. Очаквам действия от министър Тахов", завърши лидерът на ДПС-Ново начало.