Бойко Борисов: Кметът Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от нас

Подавам ръка на софиянци, те не са виновни

Кметът Терзиев да идва с решение, да каже какво иска от нас. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод кризата с боклука в София.

"Подавам ръка на софиянци, те не са виновни. Той е две години вече кмет, срещу коя мафия се бори", попита той кмета Васил Терзиев. "Кметът да идва с решение, да каже какво иска от нас", призова Борисов. "Изобщо няма да се спирам на грешките на Терзиев, още когато "Спаси София" напуснаха коалицията разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата", каза Борисов. "Аз предлагам на Терзиев да внесе един лист хартия през неговите депутати за извънреден закон, да му гласуваме без обществени поръчки, да купи камиони и ще има 66 депутати "ЗА". Да дойде с решение.”

"Частни срещи с деца на моите приятели, не виждам какво да ви разкажа", каза Борисов за срещата си с Тръмп-младши.