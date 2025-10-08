Теменужка Петкова: Всякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни

По отношение капиталовите разходи, налице е ръст от близо 2 млрд.

Резултатите са достатъчно красноречиви. Всякакви тези, свързани с това, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни. Това каза по време на днешното редовно заседание на Министерски съвет министърът на финансите Теменужка Петкова.

„Мога да предоставя данни на база действащо законодателство по отношение разходите за персонал, за социални и здравноосигурителни плащания, вкл. пенсии, както и капиталови разходи. От началото на 2025 г. до момента разходи за персонал са изплатени в повече спрямо 2024 г. в размер на 3,684 мрлд. Това е ръст спрямо 2024 г. от 18,2%“, подчерта Петкова.

„По отношение капиталовите разходи, налице е ръст от близо 2 млрд., което се дължи на ускорените темпове, с които изпълняваме ПВУ и европейските програми. Това са основните ръстове в разходите през 2025 г. спрямо 2024 г. Категорично можем да кажем, че всякакви слухове, че българите обедняват и доходите намаляват, са абсолютно неверни“, добави Петкова.