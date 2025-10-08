Костадин Костадинов: Не може мафиоти и наркобарони да определят ритъма на София

България има нужда от преосноваване

България има нужда от преосноваване. Не може мафиоти и наркобарони да определят ритъма на София. Няма по-голяма или по-малка вина, а обща вина. Хората, които преминават през препълнените кофи с боклук по улиците, за да си стигнат до домовете, дали мислите ги интересува кой има вина. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

„В една държава, която е в "А" отбора на богатите държави, подобно нещо като кризата с боклука не трябва да се случва, защото са потърпевши всички жители и гости на столицата. Това не е нещо безпрецедентно за държавите от ЕС, но това е характерно за държави с много силно присъствие на мафията. Имаше такава криза и в Неапол и италианското правителство проведе специална операция, за да се справи с нея. Кой ще поеме отговорност за това, което се случва. Въпросът трябва да се реши кардинално, а не община по община. Държавата е лош стопанин. Ако го чуете това от министър, депутат или кмет като фраза - то искайте му веднага оставката, защото държавата е той. Източват се стотици милиарди от концесии. Единственото решение е сметоизвозването да е под шапката на всяка една община. Основната отговорност е на държавата. От бездействието печели само и единствено мафията и потърпевш е народът. Трябва да се предприемат действия и да се прекрати дейстието на мафияа. Васил Терзиев не е адекватен кмет, той не се справя, ако тръгне по улиците в София - никой няма да го познае. Нека Терзиев да поиска помощ от кмета на Стралджа, за справянето с боклука", каза още Костадинов.

"Ние говорим, че Таки и Брендо са едни от премиерите. ДБ и ПП ги вкараха във властта. Нека ДБ да се наврът в някоя миша дупка и да не се изказват", добави Костадинов.