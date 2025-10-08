Среща с дете на приятел бил обядът на Борисов с Тръмп-младши (Обзор)

Лидерът на ГЕРБ предложи решение на проблема с боклука на София

“Частни срещи с деца на мои приятели, на един неформален обяд, в който и от който не произлиза нищо, освен да споделяме кой какво е преживял през времето, когато не сме се виждали с баща му, арести незаконни, извличане от вкъщи. През това време шампанско и сълзи в Министерския съвет, радост, кючеци, че Лена има рожден ден днеска, да е жива и здрава, заря. Това е правовата им държава на ПП”. Така лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на репортерски въпрос как ще коментира публикация на “Уолстрийт джърнъл” за срещата му с Тръмп-младши.

Борисов предложи на столичния кмет Васил Терзиев схема за излизане от кризата с боклука. “Предлагам му на Терзиев да внесе един лист хартия за извънреден закон, свързан с бедствие, околна среда, природа, да му гласуваме без обществени поръчки да купи камиони, да назначи хора и да се справи с проблема. Ще има 66 депутати “за” от ГЕРБ”.

“Когато бях кмет, ми затвориха сметището в “Суходол”. След това премиерът Станишев с Вълка ми прибраха кофите в София. Аз победих и София беше години наред най-чистата столица. Няма да се спирам на грешките на Терзиев. Още при разпадането на коалицията разбрах, че нещо лукаво се готви в столицата”, разказа Борисов.