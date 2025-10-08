Петър Волгин в ЕП: Болните от антируска истерия са убедени, че Путин е застанал на терасата в Кремъл и изпраща дронове в Западна Европа

„Страдащите от шизофрения получават халюцинации. А страдащите от хронична русофобия халюцинират, че всеки непознат предмет, който се изпречи на пътя им - бил той играчката Лабубу или дрон - задължително е произведен в Русия. Болните от антируска истерия са убедени, че лично Путин, застанал на терасата в Кремъл, изпраща дронове в Западна Европа с цел да разруши хармоничното европейско съществуване.“

С тази иронична констатация българският евродепутат Петър Волгин влезе в дебата в Европейския парламент за дроновете, съобщиха от офиса на Волгин. Евродепутатите обсъждаха възможността за единен отговор на нарушенията от страна на Русия на въздушното пространство на държави от ЕС и как да се изгради „противодронова стена“.

„Докато Брюксел, Берлин, Париж, Лондон затъват в собствените си антируски фантасмагории, истинските проблеми на Европа се задълбочават – продължи Петър Волгин. – Нормалните европейци обедняват все повече, незаконната емиграция се разраства, а ислямският тероризъм взима още и още жертви. Докато британският премиер Стармър се готви да воюва с Русия, в британския град Манчестър беше извършен ислямистки терористичен акт, при който имаше убити.“

Волгин, евродепутат от „Възраждане“ и член на групата „Европа на суверенните нации“, сподели със съжаление, че това е логичният резултат от действията на все по-откъснатия от реалността европейски елит. Според популярния доскоро журналист, европейският елит е тотално обсебен от въображаеми заплахи и не осъзнава, че именно налудните действия на бюрократичната машина в Брюксел, са най-голямата заплаха за Европа.

По темата за заплахата от руските дронове се чуха различни мнения. От ЕНП казаха, че ЕС трябва да спре руския държавен тероризъм и призоваха за повече активност в интернет, защото Русия използвала кибероръжия. „Патриоти за Европа“ подчертаха, че искаме да се защитим от Русия, а не можем да спрем дори миграцията. „Не брюкселските технократи ще отидат на война, а обикновените хора“, казаха патриотите. „Зелените“ както винаги благодариха на Зеленски! А представител на „Европейските консерватори и реформисти“, заяви, че неотдавна ЕС е стигнал до съглашателство с Русия, което е дало възход на руската икономика, затова трябвало ясно да се каже кой е виновен за „Северен поток“...

Колеги на Петър Волгин от „Европа на суверенните нации“ призоваха Урсула фон дер Лайен да напусне поста си. „Темата за руските дронове е сбирщина от недоказани твърдения – сподели член на „Алтернатива за Германия“. – Най-вече трябва да сваляме дроновете в нашите болни мозъци“... Чуха се и гласове на независими представители, че ЕС е достигнал до степен на истерична омраза към Русия: „Трябва да уважаваме противниците си и да разберем защо Русия започна тази война“. Гръцки евродепутат от групата на „Прогресивния алианс на социалистите и демократите“ напомни, че не само Русия нарушава въздушното пространство на ЕС, но и други държави, и че от началото на тази година Турция е нарушила 167 пъти гръцкото въздушно пространство.