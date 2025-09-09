Мигранти убиват хора, но медиите, които подкрепят украинците мълчат по въпроса

Украинка бяга от войната и отива в САЩ. Качва се във влака и човекът на седалката зад нея изведнъж става и я наръгва. Без причина. Тя загива.

Няколко дни преди това, друга украинка, избягала от войната е в Германия на гарата. Обажда се притеснена на познат, че някой я следва. Преди да прекъсне обаждането се чува неин писък. Оказва се, че това е бил бежанец, който я е бутнал на релсите пред идващ влак. Тя също загива. Странно защо, но хората с украински флагове и медиите, които подкрепят украинците мълчат по въпроса.

Но хайде, всичко това си има някакво резонно обяснение, нали? Случват се такива неща навсякъде. Да, но страшното е, че американският извършител ДеКарлос Браун Джуниър е бил в затвора 14!!! пъти. И дори сега се заговори как било въпрос на психично здраве, та може пак да му се размине. Случаят с иракския бежанец първо, че беше покрит, но като го разкриха почнаха да гледат дали и при него било “психично здраве” и може да му се размине. Такива случаи вече сме виждали.

Хората обичат да обвиняват исляма, но един арабски политик наскоро обясни - такива неща НЕ СЕ толерират в ислямските държави. Екстремистките организации там са забранени. Това си е европейски проблем и е вина изцяло на политиците, елита и хората, които ги търпят.

Става въпрос за нагласяне на правосъдната система в полза на престъпника и отказа от строги мерки за рецидивисти с идеята, че винаги може реабилитация ако сме достатъчно добрички с тях. Кога ще си признаем, че философията зад законите започва да се пропуква? Как ще ме оспорят сега хората с украински знамена, като става въпрос за живота на тези две млади украинки?