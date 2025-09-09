Ето какво решава Министерски съвет утре, 10 септември 2025 г.

Министерският съвет ще проведе заседание в сряда, 10 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2025 г. за осигуряване на допълнителни средства за Българската православна църква - Българска патриаршия.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за утвърждаване на разходите за командировки в страната за второто тримесечие на 2025 г. на заместник министър- председателите, министрите, органите към Министерския съвет по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията, заместник-министрите и областните управители.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за одобряване на проект на договор по чл. 61е, ал. 3 от правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, за упълномощаване на министъра на иновациите и растежа за сключване на договори под отлагателно условие относно влизането им в сила с дружества, изпълняващи сертифицирани инвестиционни проекти.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

4. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за съдържанието, условията и реда за водене, поддържане и ползване на регистъра на приемно-предавателните станции на наземни мрежи, дейностите по чл. 151, ал. 1, т. 16 от Закона за устройство на територията и на уведомленията за разположени точки за безжичен достъп с малък обхват, приета с Постановление № 357 на Министерския съвет от 2022 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

5. Проект на Решение за даване на съгласие за продажба на недвижим имот, собственост на „Холдинг Български държавни железници” ЕАД - София.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

6. Проект на Решение за безвъзмездното предоставяне на имот - публична държавна собственост за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура” за реализацията на инвестиционно намерение за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България - Русе.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

7. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, на Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Внасят: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

8. Проект на Решение за приемане на Доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2025 г.

Внася: министърът на финансите

9. Проект на Решение за одобряване на проекти на Гаранционно споразумение между Република България и „Инвестбанк“ АД и на Гаранционно споразумение между Република България и „Обединена българска банка“ АД.

Внасят: министърът на енергетиката министърът на финансите

10. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна.

Внася: министърът на външните работи

11. Проект на Решение за приемане на План за 2025 г. за изпълнение на целите от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024-2027 г. и за одобряване на Отчета за 2024 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

12. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2025 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

13. Проект на Решение за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, буква „а“ и буква „ж“ от Закона за обществените поръчки при реализацията на обществена поръчка за „Ремонт на пристанищна инфраструктура и удълбочаване на акваторията на ВМБ-Варна (BP 1318)“.

Внася: министърът на отбраната

14. Проект на Решение за денонсиране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватска, Министерството на отбраната на Грузия и Министерството на отбраната на Румъния относно създаването и осигуряването на Многонационално интегрирано логистично подразделение за обща инженерна поддръжка за логистиката.

Внася: министърът на отбраната

15. Проект на Решение за внасяне в Народното събрание на Дванадесетия годишен доклад за изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2024 г.

Внася: министърът на правосъдието

16. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт, част „Образование“, което ще се проведе на 11 и 12 септември 2025 г. в гр. Хернинг, Дания.

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Постановление за откриване на Институт за българската диаспора и културното наследство зад граница като основно звено в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии, гр. София.

Внася: министърът на образованието и науката

18. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2025 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 294 на Министерския съвет от 2025 г.

Внася: министърът на образованието и науката

19. Проект на Постановление за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца - Стара Загора.

Внася: министърът на здравеопазването

20. Проект на Решение за приемане на Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г. и План за изпълнение на Национална стратегия за подобряване достъпността и капацитета на първичната извънболнична медицинска помощ и осигуряване на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и здравните грижи в Република България 2027 г.

Внася: министърът на здравеопазването

21. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“ /EPSCO/, което ще се проведе на 16 септември 2025 г. в гр. Копенхаген.

Внася: министърът на здравеопазването

22. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета [ЕС] № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, на „КОМЕРЦБАНК“ АД, със седалище Германия, чрез ДИДЖИТЪЛ ТЕХНОЛЪДЖИ СЕНТЪР КОМЕРЦБАНК АГ - КЛОН СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

23. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета [ЕС] № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, на „ИТАЛ-ТЕКС“ ЕООД.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

24. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, на „КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

25. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, на „АБВИ“ ЕООД.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

26. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, на „ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ“ ООД със седалище в Люксембург чрез „ПФАЙЗЕР ЛЮКСЕМБУРГ САРЛ КЛОН БЪЛГАРИЯ“.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

27. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, на „МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ПРОДАКШЪН“ ООД, „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП ПРОКЮРМЪНТ ГМБХ“ ЕООД за предоставяне на услуги чрез „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП ПРОКЮРМЪНТ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ“ и „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП СЪРВИСИЗ ГМБХ“ ООД, за предоставяне на услуги чрез „МОНДЕЛИЙЗ ЮРЪП СЪРВИСИЗ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ“.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

28. Проект на Решение за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание чл. 5н, параграф 10, буква „з“ от Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 г. относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, на „ТЕВА ФАРМА“ ЕАД и дъщерните му дружества „БАЛКАНФАРМА – ДУПНИЦА“ АД и „БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН“ АД.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

29. Проект на Решение за одобряване позицията и състава на официалната българска делегация за Осемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество, която ще се проведе в периода 15-16 септември 2025 г., гр. София.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

30. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Внася: министърът на отбраната

31. Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване.

Внася: министърът на здравеопазването