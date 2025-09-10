Евродепутат от "Възраждане": Урсула фон дер Лайен директно ни каза да се готвим за война

Българският евродепутат от "Възраждане" Станислав Стоянов коментира посланията, които е дала Урсула фон дер Лайен в речта си пред Европейския парламент.



"Основното послание е, че трябва да се готвим за война", заяви Стоянов.

"Тя го каза директно, това даже не беше между редовете, а направо си беше един сериозен акцент. Тя вижда решението на войната в Украйна, чрез още война", каза още той.

"Не виждам сериозни намерения за решаване на съществуващите проблеми пред Европа и Европейският съюз", каза той.

"Очакваме още сериозни проблеми", поясни още българският евродепутат.

"Европа потъва. Потъва демографски, потъва икономически. Има множество проблеми, които трябва да се решат", заяви отново Стоянов.

Във връзка с множеството пожари това лято, българският евродепутат заяви, че средства има, има фондове, но тези средства трябва да се изразходват много по-умно. "Ако средствата са изразходвани лошо, недълновидно и пак сме изненадани от повтарящите се пожари, това са едни средства изхарчени на вятъра. В този ред на мисли би било добре да се следят много изкъсо нещата", добави той пред novini.bg

Стоянов смята, че в новия политически сезон трябва да се търси диалог, мир, разбирателство и дипломация. По думите му това спиране на диалога и дипломацията няма да ни доведе до нищо добро.

