Полша премести военни машини на източната си граница с Беларус (ВИДЕО)

Полша премести военни машини на източната си граница с Беларус, само часове след като руски дронове преминаха в полското въздушно пространство през нощта, принуждавайки изтребители на НАТО да се издигнат в бойно поле, противовъздушна отбрана да се активира и летищата във Варшава да се затворят временно, според EMPR.Media на 10 септември.

Разполагането идва в навечерието на мащабните руско-беларуски военни учения „Запад-2025“.

Ходът последва съобщението на премиера Доналд Туск, че Полша ще се позове на член 4 от основополагащия договор на НАТО, който призовава за спешни съюзнически консултации, когато сигурността или териториалната цялост на член е застрашена.

Reports an video evidence flood media that Poland is deploying military equipment to its border with Belarus, which will be fully closed on September 12 in response to russia's "West-2025" military exercise in Belarus.

Good luck! pic.twitter.com/zwSRL0VVqK — EMPR.media (@EuromaidanPR) September 9, 2025

Според Туск, през нощта са регистрирани най-малко 19 нарушения на въздушното пространство. Полското министерство на вътрешните работи съобщи, че на полска територия са открити седем свалени дрона и фрагменти от ракета, включително пет дрона, разбили се в Люблинско войводство.

Един дрон удари жилищен дом в село Вирики близо до границата с Беларус.

Междувременно Беларус се опита да омаловажи инцидента. Заместник-министърът на отбраната Павел Муравейко заяви, че някои дронове са „изгубили пътя си“, докато други са били „унищожени от силите за противовъздушна отбрана на републиката“.

Според него става дума за заглушен GPS на дроновете.