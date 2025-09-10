Мащабна тревога в Украйна: Русия изстрелва крилати ракети

Днес сутринта руската армия изстреля няколко групи крилати ракети по Украйна. Тревога бе обявена в цялата страна. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на Военновъздушните сили.

Според ВВС, първите ракети са били засечени във въздушното пространство на страната от север. Те се движат в югозападна посока.

Имаше и предупреждения за заплахата за Киев.

Струва си да се припомни също, че в редица региони продължава тревогата заради вражески „Шахиди“. Освен това, тази нощ, ударни дронове атакуваха Полша.

Вечерта на 9 септември руски войски атакуваха Запорожие с дронове. В резултат на вражеския удар се съобщава, че частна къща е в пламъци. В резултат на удара е ранена 66-годишна жена.

Също така, началникът на Запорожката ОВА Иван Федоров публикува снимки, на които пожарникарите продължават да гасят пожара след вражески обстрел на областния център.