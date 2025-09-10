Европа води борба за бъдещето си, заяви Урсула фон дер Лайен

"Европа води борба за мир, за свободата и за способността сама да определя съдбата си. Това е борба за нашето бъдеще", заяви пред Европейския парламент председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Европейците не са свикнали да се говори с такива думи, защото ЕС е създаден като мирен проект, но истината е, че светът днес е безпощаден", каза тя в речта си за състоянието на Европейския съюз, произнесена по време на първата пленарна сесия на ЕП за новия политически сезон.

По думите ѝ хората усещат как земята се клати под краката им, как нещата стават по-трудни, усещат влиянието на глобалната криза с нарастващите разходи за живот, безпокоят се заради безкрайната спирала от събития, която виждат по новините - от унищожителните сцени в Газа до неспирния руски обстрел в Украйна. "Просто не можем да чакаме тази буря да отмине", заяви тя.

„В тези безпрецедентни времена се нуждаем от яснота и решителност”. От Европа, която поема отговорност за своята сигурност, Европа, която позволява на бизнеса да работи по-лесно. Европа, която е по-справедлива за всички, застъпваща се за демократичните ценности.”

"Европа трябва да се бори. За своето място в един свят, в който много велики сили са или двойствени, или открито враждебни към нея. Свят на имперски амбиции и имперски войни. Свят, в който зависимостите се превръщат безмилостно в оръжие. И именно поради всички тези причини трябва да се появи една нова Европа", заяви Фон дер Лайен пред евродепутатите в Страсбург.

Фон дер Лайен каза, че мисията на Европейския съюз е да може да се грижи за отбраната и сигурността на континента, „да поемем контрол върху технологиите и енергиите, които ще задвижват нашите икономики”, „да решаваме какви общества и демокрации искаме, да бъдем отворени към света и да избираме партньорства със сюъзници”.

Тя посочи, че основният въпрос е "дали Европа има куража да се бори, дали имаме единството и усета за спешност в действията ни, политическа воля и умения да правим компромиси или да се боричкаме помежду ни и да се парализираме от нашите разделения”.