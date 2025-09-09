Вълна от фалити в Германия: Дори компании с 500-годишна история не издържат

Известен производител на опаковки в Германия търси изход от трудната ситуация, в която се намира. Той обяви несъстоятелност и 160 служители са изложени на риск, ако не се намери бързо решение, пише Newsweek.

Това е компанията Casimir Kast Verpackung und Display GmbH, един от най-важните работодатели в региона Гернсбах.

С традиция от почти пет века, компанията сега е изправена пред една от най-големите кризи в своята история.

Случаят с Casimir Kast е един от поредица несъстоятелности, които в момента разтърсват германската бизнес среда.

Само тази седмица HeiterBlick GmbH – компания за общинско и пътно строителство – и дългогодишният производител Maxhütte-Rohrwerk обявиха несъстоятелност. Сигналът е ясен: „Общата икономическа ситуация в Германия“ се превръща в бреме, което е непоносимо дори за марки с исторически корени.

Casimir Kast, компания, която разработва и произвежда опаковки от картон и гофриран картон, има сред своите клиенти водещи имена в сектора на бързооборотните потребителски стоки (FMCG), големи производители на марки и рекламни агенции в Германия и съседните страни. Според прессъобщение на компанията, несъстоятелността е причинена от настоящите икономически трудности, пише ziarulromanesc.de.

Следващите 3 месеца са критични за компанията и служителите

Засега ще бъде назначен временен синдик, който ще ръководи процеса на преструктуриране и ще се опита да привлече силен инвеститор или стратегически партньор. Ръководството на компанията заяви, че заплатите на служителите ще бъдат покрити през следващите три месеца, през които се търсят решения за бъдещето на компанията.

Работническият съвет ще бъде част и от комитета на кредиторите, за да осигури прозрачна комуникация със служителите и да им осигури сигурност в труден момент. Същевременно клиентите могат да разчитат на факта, че вече изпълняваните поръчки ще бъдат изпълнени , което ще поддържа, поне в краткосрочен план, стабилността на търговските отношения.

Все повече несъстоятелности в Германия. Каква е причината?

Експертите посочват комбинация от фактори, които подхранват рекордния брой фалити.

Икономическа рецесия : Слабият икономически растеж е в ущърб на много компании и се счита за ключов фактор за нарастващия брой фалити. По-малките предприятия са подложени на нарастващ натиск.

Експлозивно нарастващи разходи: Покачващите се цени на енергията и изтичането на държавната помощ след пандемията от коронавирус влошават финансовото състояние на много компании. Този натиск води до рекордни нива на корпоративни фалити в няколко сектора.

Структурни проблеми: Според експерти много компании се адаптират твърде късно към промените в своята индустрия. Тази липса на адаптивност допринася значително за вълната от несъстоятелности.

Секторни рискове : Строителството, хотелиерството, транспортът и складирането са особено засегнати.

Фалитите се случват много по-често в тези сектори, отколкото в други икономически сектори.

Необходимостта от реформи: Представители на бизнеса призовават за политически мерки за облекчаване на тежестта върху компаниите. Без конкретни реформи кризата заплашва да се влоши в дългосрочен план ,според chip.de.