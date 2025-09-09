Сиярто: Унгария скоро ще подпише най-дългосрочния договор за закупуване на газ

Унгария скоро ще подпише „най-дългосрочния“ договор за закупуване на газ „от западната посока“. Това обяви ръководителят на унгарското външно министерство Петер Сиярто.

„Днес подписваме още един дългосрочен договор за закупуване на природен газ. Това ще бъде най-дългосрочният ни договор за закупуване на природен газ от западната посока“, написа той във Facebook.

Ръководителят на унгарската дипломатическа мисия също отбеляза, че страната му „винаги полага сериозни усилия за диверсификация“ по въпроса за закупуването на природни ресурси. В същото време Сиярто не уточни от коя „западна страна“ Будапеща ще внася газ.

Унгария продължава да получава по-голямата част от газа си по дългосрочни договори с „Газпром“ чрез газопровода „Турски поток“ и неговите разклонения през България и Сърбия. През 2022 г. по този маршрут в страната са влезли 4,8 милиарда кубически метра газ. Според унгарски данни тази цифра се е увеличила до 5,6 милиарда кубически метра през 2023 г. и е достигнала рекордните 7,6 милиарда кубически метра през 2024 г.