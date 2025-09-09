Сеизмолог уверява: Няма причини за безпокойство след силния трус в Гърция (ВИДЕО)

Още по темата: Трус от 5,1 по Рихтер разтърси гръцкия остров Евия 09.09.2025 08:37

Сеизмолог увери обществеността, че „няма причина за безпокойство“ след земетресението с магнитуд 5,2 във вторник сутринта на остров Евия.

Трусът е ударил в 00:27 ч., на пет километра северозападно от село Неа Стира, на дълбочина 13,6 километра, според Института по геодинамика в Атина. Той е бил усетен в Атина и по-далеч.

„Досега са регистрирани най-малко 15 вторични труса с магнитуд до 2,7. Вероятно се занимаваме с основното събитие, но трябва да изчакаме да видим как ще се развие сеизмичната последователност“, каза Ефтимиос Лекас, професор по геология и президент на Организацията за планиране и защита при земетресения, в интервю за държавната телевизия ERT.

„Няма проблем. Това е район, който, въз основа на исторически и инструментални данни, обикновено не генерира по-силни земетресения. Следим ситуацията, но няма абсолютно никаква причина за безпокойство.“

Не се съобщава за значителни щети. Пожарната служба е изпратила патрули в Южна Евия и Източна Атика, докато два спасителни екипа на EMAK остават в готовност.

Много жители на Неа Стира обаче прекараха нощта на открито от предпазливост.

„Земетресението продължи дълго и бяхме много притеснени. За първи път усетихме толкова силно земетресение в нашия район“, каза местен жител пред ERT.

Видеозапис от охранителна камера на супермаркет показва как няколко бутилки вино падат от рафтовете, когато земетресението е ударило.