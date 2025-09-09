Германия вече не е магнит за мигранти - на какво се дължи?

Броят на молбите за убежище в Германия намалява, но въпросът отдавна остава: Дали това се дължи на германски мерки или на общоевропейска тенденция?

Нови данни на ЕС показват, че строгата гранична политика на канцлера Фридрих Мерц и министъра на вътрешните работи Александър Добриндт също оказва влияние по европейски стандарти.

В понеделник Агенцията на ЕС за убежище обяви, че между януари и юни са получени 400 000 молби за убежище. В сравнение с първата половина на 2024 г. това представлява намаление със 114 000, или 23%.

В Германия молбите за убежище са намалели значително по-рязко. През първата половина на 2025 г. са регистрирани 70 000 молби за убежище, което е намаление с 43%. Това означава, че Германия е претърпяла значително по-рязък спад от другите страни от ЕС.

Агенцията на ЕС също отбелязва това и говори за „повратна точка“ в Европа.

През първата половина на 2025 г. „Германия вече не беше най-важната страна дестинация за търсещите убежище“ в ЕС. Вместо това „в необичаен обрат както Франция (78 000), така и Испания (77 000) получиха повече молби от Германия...“

Това означава, че за първи път от повече от десет години Германия вече не е водещата страна дестинация за търсещите убежище в ЕС. Под натиск от ХДС/ХСС, „светофарното“ правителство въведе граничен контрол, който министърът на вътрешните работи Добриндт затегна през май. Той също така нареди отхвърлянето на търсещите убежище и започна подготовка за депортации към Сирия и Афганистан.

Затягането на германската миграционна политика попадна в заглавията на новините в чужбина и също може да е причина за намаляването на броя на бежанците в ЕС, казва експертът Даниел Тим.

„Германия е един от факторите“, обяснява Тим пред BILD. Той обаче цитира и други фактори в чужбина: „Строгият контрол на външните граници на ЕС и предварително“ е също толкова важен.

Освен това Иран и Турция депортират афганистанци в родината им „в голям мащаб“, защото са се споразумели с талибаните: „За афганистанците пътуването до Германия следователно стана значително по-скъпо и опасно.“

Поради падането на режима на Асад в Сирия броят на сирийските кандидати за убежище също е намалял.