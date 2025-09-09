Орбан в гневно писмо до Урсула фон дер Лайен: Върнете ни разходите за охрана на границата

Според Index, Виктор Орбан настоява в писмо с днешна дата Европейският съюз да възстанови на Унгария разходите ѝ за охрана на границите, като подчертава, че страната е предотвратила влизането на повече от един милион нелегални мигранти от 2015 г. насам, но въпреки това получава глоба от един милион евро на ден от Брюксел.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен проведе съвместна пресконференция с полския премиер Доналд Туск на 31 август до стоманената ограда, издигната на границата с Беларус. Председателят на ЕК заяви, че Европейският съюз (ЕС) „приема сериозно заплахата от Изток“, като добави, че програмата на ЕС за отбранителни заеми SAFE (Действия за сигурност за Европа) ще бъде ускорена, в рамките на която 150 милиарда евро ще бъдат мобилизирани за държавите членки, наред с други неща, за развитие на отбранителната и оръжейната промишленост.

Урсула фон дер Лайен подчерта, че ще бъдат предоставени допълнителни средства на държавите членки, които граничат директно с Русия и Беларус, което прави Полша един от най-големите бенефициенти на програмата.

След пресконференцията в Полша, премиерът Виктор Орбан написа писмо до Урсула фон дер Лайен.

„Прочетох с интерес изявлението, което Урсула фон дер Лайен направи в Полша, че физическите бариери, защитаващи външните граници на Европейския съюз, са споделена отговорност“, пише той в писмото си.

"Унгария е защитавала значителен участък от границата на Шенгенското пространство през последните десет години, финансиран изключително от националния ни бюджет. Унгария многократно е искала възстановяване на тези разходи от Европейската комисия. Вместо политическа или финансова подкрепа обаче, Унгария е срещнала само непрекъсната критика и е била осъдена да плаща безпрецедентна финансова глоба от 1 милион евро на ден", добавя още Орбан.

"Разбираме, че министър-председателят гордо се позовава на постиженията на Унгария в областта на граничната сигурност в писмото си, казвайки, че „от 2015 г. насам сме предотвратили влизането на повече от един милион нелегални мигранти в ЕС, благодарение на стабилната унгарска система за гранична сигурност. Унгария очаква същото признание и финансова подкрепа за това постижение, както и другите държави членки", категоричен е унгарският лидер.

В писмото се отбелязва, че „много гранични държави членки, изправени пред висок миграционен натиск, са решили да изградят физически бариери по външните си граници, за да защитят националната си сигурност и безопасността на своите граждани“.

"Използването на миграцията като инструмент представлява реална заплаха за сигурността на ЕС. Тази употреба обаче се извършва и от недържавни субекти, като например трафиканти на хора от организирани престъпни групи, които имат връзки с терористични организации и са съзнателно или несъзнателно подкрепяни от неправителствени организации, които се стремят да вкарат маси от нелегални мигранти в Шенгенското пространство през маршрута на Западните Балкани“, пише министър-председателят в писмото си, като пише с предупредителен тон за бъдещите предизвикателства:

Според последните прогнози милиони потенциални мигранти биха могли да тръгнат от Африка по всяко време

В края на писмото министър-председателят отправя конкретно искане, като призовава Европейската комисия да предостави финансова помощ на граничните държави членки без никаква дискриминация.

В заключение той подчертава: „Унгария остава ангажирана с европейската солидарност и ще продължи борбата за общите европейски ценности, като защитава шенгенската граница и сигурността на нашите граждани.“

Копие от писмото е изпратено до всички членове на Европейския съвет, което показва, че Виктор Орбан възнамерява да повдигне въпроса пред по-широка европейска общественост.