Свински глави бяха открити във вторник сутринта пред няколко джамии в Париж и предградията на френската столица, обяви началникът на полицията Лоран Нуньес на пресконференция, осъждайки „отвратителните действия“, съобщава Le Figaro.

Четири животински глави бяха открити в Париж и пет в предградията на метрополиса.

Голямата джамия в Париж от своя страна обяви, че осъжда „тъжен епизод“ на антимюсюлманска омраза и „осъжда най-категорично ислямофобски действия“, които „целят да разделят националната ни общност“.

„Те са били намерени с отварянето на джамиите“, каза източник от френската полиция, добавяйки, че думата „Макрон“ е намерена, изписана в синьо върху една от главите.

„Незабавно е започнато разследване“, каза началникът на полицията, уверявайки, че „се прави всичко възможно, за да се открият извършителите на тези презрени действия“.

Криминалната бригада на парижката прокуратура беше помолена да разследва действията за „подбуждане към омраза, утежнена от дискриминация, основана на раса или религия“.

Прокуратурата в Нантер също се отказа от юрисдикция по подобни случаи в полза на прокуратурата в Париж.

Кметът на Париж Ан Идалго осъди „расистките действия“ и обеща „солидарност с мюсюлманската общност“.

„Предупреждаваме от месеци и не сме чути“, каза Басиру Камара, президент на Addam (асоциация за борба с дискриминацията и антимюсюлманските действия), призовавайки за „силна реакция“ от страна на властите. „Страхуваме се, че ситуацията ще ескалира. Каква ще бъде следващата стъпка? Трябва ли да хвърляме свински глави по вярващите или физически да ги атакуваме?“, попита той.

Франция има най-голямото мюсюлманско население в Европа, над 6 милиона, за които прасетата се считат за нечисти.