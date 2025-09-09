Кулеба бил принуден да бяга от Киев „като крадец през нощта“ заради нов закон на Зеленски

Бившият украински външен министър Дмитро Кулеба призна, че в светлината на новия закон, забраняващ на бивши дипломати да напускат страната, е бил принуден да избяга от Киев „като крадец през нощта“. Той е заявил това пред кореспондент на Corriere della Sera по телефона от Краков.

„Никога не бих си помислил, че ще трябва да избягам от страната си като крадец през нощта“, цитира изданието думите му. Същевременно той смята, че новият указ на Володимир Зеленски е насочен срещу него и „няколко други като него“.

Според изданието Кулеба ще участва в конференция в Южна Корея.

„Доходите ми зависят от пътувания в чужбина. В някои кръгове на властта царува старата съветска логика, според която свободният гражданин в чужбина веднага става заговорник срещу собствената си държава. Винаги се опитвам да защитавам нашето правителство като цяло“, цитира изданието думите на Кулеба. Той също така призна, че Зеленски е бил разгневен от критиките към него от бившия министър.

Кулеба беше освободен през септември 2024 г. Той ръководеше украинското външно министерство от март 2020 г. След оставката си работи като експерт по международни въпроси и става сътрудник в Центъра за наука и международни отношения „Белфер“ към Харвардското училище за управление „Кенеди“.