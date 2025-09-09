Като "унижение" европейците определят сделката за митата на Урсула с Тръмп, искат оставката ѝ

Ново проучване установи, че мнозинството европейци смятат търговското споразумение между ЕС и САЩ за „унижение“ за блока и искат председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен, нейният краен преговарящ, да подаде оставка в резултат на това.

Проучването е проведено от изследователската фирма Cluster17 ексклузивно за Le Grand Continent и е публикувано във вторник сутринта, ден преди Фон дер Лайен да произнесе речта си за състоянието на Европейския съюз в Страсбург.

То е проведено между 30 август и 4 септември сред 5302 души в петте най-големи държави членки: Германия, Франция, Италия, Испания и Полша.

Констатациите се основават на интензивната негативна реакция, която проникна в политическия и медиен дискурс, откакто сделката беше обявена в края на юли.

Съгласно споразумението, което вече е в сила, по-голямата част от стоките, произведени в ЕС, предназначени за пазара на САЩ, подлежат на 15% мито, докато по-голямата част от стоките, произведени в САЩ, предназначени за пазара на ЕС, са освободени от мита.

Избрана група продукти, като самолети, критични суровини и полупроводниково оборудване, се възползват от схемата „нула за нула“. Брюксел все още не е убедил Вашингтон да включи в списъка вината и спиртните напитки, стратегически сектор за европейците.

На въпроса за емоцията, предизвикана от сделката, 52% от анкетираните в проучването са избрали „унижение“, докато 22% са избрали „безразличие“, а 8% са избрали „облекчение“.

Едва 1% са избрали „гордост“.

Чувството за „унижение“ е особено силно изразено във Франция (65%) и Испания (56%), докато в Полша най-често срещаната реакция е „безразличие“ (49%).

Огромно мнозинство от 77% смята, че условията на сделката са в полза най-вече на американската икономика, като само 13% казват, че тя представлява „компромис“, който е в полза и на двете страни еднакво. Само 2% смятат, че тя е в полза най-вече на европейската икономика.

Що се отнася до евентуалното въздействие на място обаче, мненията се различават: 42% смятат, че „най-засегнатите“ ще бъдат европейските компании, 27% казват американските потребители, 19% казват европейските потребители и 4% казват държавите членки.

Фон дер Лайен под обстрел

Вината за неравномерния резултат е твърдо поставена върху Европейската комисия, която има изключителна компетентност да определя търговската политика на блока.

Около 61% намират Комисията за „основно отговорна“, за разлика от 28%, които сочат с пръст държавите членки. По време на разговорите столиците изразиха мнението си в опит да повлияят на процеса и да защитят националните си интереси. Експерти отбелязват, че това не толкова фино лобиране е отслабило позицията на изпълнителната власт спрямо Белия дом.

Забележително е, че 12% от участниците смятат, че Европейският парламент, който на практика беше изключен от преговорите, е бил „основният отговорен“ участник.

Проучването разкрива силно, всеобщо неодобрение към Урсула фон дер Лайен, която размени няколко телефонни разговора с Доналд Тръмп, за да обсъдят условията на сделката, докато двамата не се срещнаха лице в лице в края на юли.

Срещата им в Шотландия финализира споразумението и веднага отприщи лавина от критики, която продължава и до днес. След дни на мълчание, Фон де Лайен публикува статия, описваща сделката като „солидна, но несъвършена“.

На въпроса за оценката им за действията на Фон дер Лайен, 75% от анкетираните смятат, че тя е защитавала европейските интереси „много зле“ или „доста зле“.

Малцинство от 19% смятат, че тя е защитавала европейските интереси „много добре“ или „доста добре“.

По подобен начин 41% твърдят, че „изобщо нямат доверие“ на Фон дер Лайен, следвани от 31%, които имат „не толкова голямо доверие“, и 20%, които все още имат „доста известно доверие“.

Негативизмът се изразява в огромните 60% от анкетираните, които казват, че са „много благосклонни“ или „по-скоро благосклонни“ към оставката на Фон дер Лайен. Призивите за нейното уволнение са последователни в петте анкетирани страни, като Франция е начело.

За разлика от тях, 26% казват, че са „по-скоро неблагосклонни“ или „много неблагосклонни“ към оставката ѝ, докато 14% казват, че не знаят как се чувстват.

Друг спорен въпрос са финансовите обещания, които Комисията е поела от името на всички държави членки. Съгласно споразумението ЕС се е ангажирал да похарчи 750 милиарда долара за американска енергия, да инвестира 600 милиарда долара в американската икономика и да закупи американски чипове за изкуствен интелект на стойност 40 милиарда долара до края на мандата на Тръмп.

Около 76% от анкетираните се противопоставят до известна степен на обещанията, а само 17% ги подкрепят.

В същото време 70% твърдят, че са „готови да бойкотират“ стоки, произведени в САЩ.

Възмущението, изразено от анкетираните, изглежда е добре информирано: 71% казват, че са чували за търговското споразумение между ЕС и САЩ и „добре“ разбират съдържанието му.

Това е изключителен дял, като се има предвид, че повечето политики, произтичащи от Брюксел, остават или незабелязани, или неразбрани от широката общественост.

Междувременно 26% казват, че са чували за търговското споразумение, но не знаят „точно“ за какво става въпрос. Само 3% твърдят, че не знаят за него.

Въпреки широко разпространеното възмущение, 70% искат родината им да остане част от ЕС, за разлика от 24%, които биха предпочели напускане в стил Брекзит.