Министерството на отбраната на Украйна (ГРВУ) разкри данни за обемите на производство на ключови оръжия и техника в Руската федерация. Цифрите, обхващащи самолети, танкове, бронирани машини, артилерия и ракети, бяха представени от заместник-началника на ГРВУ Вадим Скибицки в интервю за Укринформ, пише Defense Express. Според него, производствените планове на Русия за 2025 г. включват:

Авиация: 57 тактически самолета — изтребители Су-57, Су-35 и Су-30, както и бомбардировачи Су-34.

Бронирана техника: около 250 нови танка Т-90М и около 1100 други бронирани машини, включително новопостроени БМП-3 и БТР-82А.

За сравнение, DIU е изчислил през 2024 г., че Русия произвежда 130–150 ракети с голям обсег на месец или до 1800 годишно.

Танкове Т-90М, оборудвани с комплекти допълнителна странична броня

Руски танкове Т-90М, оборудвани с комплекти допълнителна странична броня

Важно е да се отбележи, че отчетените числа обхващат само новопроизведено оборудване и изключват ремонти, модернизация или възстановяване на по-стари или повредени системи.

Друг фокус на руските планове е мащабната „дроновизация“ на бойното поле. Целта е да се увеличи делът на безпилотните и непилотирани системи до 40% от общите бойни средства. Руснаците обаче няма да се откажат от по-традиционните оръжия, а само се стремят да ги допълнят с повече дронове.

За да подкрепи тези амбиции, Русия разширява своя военно-промишлен комплекс, като изгражда нови съоръжения на 1500–2000 км от украинската граница. Предприятия, разположени по-близо, не се преместват, въпреки че около 25% от отбранителната промишленост остава в рамките на 250–500 км от фронтовата линия.

В същото време Русия се опитва да създаде противовъздушна отбрана в тила си, като копира украински решения. Според DIU, руснаците са планирали да изпробват седем противовъздушни дронове този септември, включително както квадрокоптери, така и такива с фиксирано крило.

Като цяло, отчасти или като цяло, тези усилия показват по-широк вектор: подготовка на Руската федерация за „потенциален конфликт със страните от НАТО“ до 2030 г., предупреждава заместник-командващият на ГРУ. По-специално, Москва преориентира ракетната си програма към разработване на оръжия с по-голям обсег и по-точни характеристики с по-мощни бойни глави.