Руски дрон е ударил къща в Източна Полша

Руски дрон е ударил къща в село Вирики, в Източна Полша, съобщи Polsat News. Покривът на сградата и паркиран на имота автомобил са били повредени, но никой не е пострадал.

През нощта, по време на широкомащабна атака в Западна Украйна, руски дронове навлязоха над територията на страната и бяха свалени от бойни самолети на НАТО и полските ВВС. Полските военни съобщиха, че са свалили около 10 безпилотни летателни апарата при "безпрецедентното нарушение на въздушното пространство".

"Останките от руски дрон са паднали върху жилищна къща във Вирики", съобщи заместник-инспектор Анджей Фийолек от полицейското управление в Люблин.

Все още не знаем точните подробности; не знаем дали самият дрон е паднал върху сградата и е повредил покрива и тавана , или дали са били отломки от дрона“, каза кметът Мариуш Занко.

„От това, което разбирам от жителите, хората са чули експлозията и са видели полски изтребители. Ситуацията е доста трудна и тревожна; наистина има голяма загриженост сред жителите“, добави той.

Според властите, останки на друг дрон са открити в Чешники, окръг Замошч.

Операциите на полската и на съюзническата авиация, свързани с нарушаването на полското въздушно пространство, са приключили, но усилията за откриване на места, където може да са се разбили навлезлите обекти, продължават, заяви оперативното командване на полската армия.

❗️Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa związane z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej zakończyło się.



Trwają poszukiwania i lokalizacja miejsc możliwych upadków obiektów, które naruszyły polska przestrzeń powietrzną.



Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli… pic.twitter.com/28DxKjfF6W — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

Според Polsat News, Полша разглежда възможността за прилагане на Член 4 от договора на НАТО, които предвижда срочни консултации, като според него всяка държава-член на Алианса може да инициира заседание, ако смята, че нейната териториална цялост, политическа независимост или безопасност са под заплаха.

Полският премиер Доналд Туск свика извънредно заседание на правителството тази сутрин.

Властите призоваха гражданите да не се приближават, докосват и не местят отломки от непознати предмети, ако бъдат открити, тъй като те могат да представляват опасност. Такива находки трябва да бъдат докладвани на телефон за спешни повиквания 112 или в най-близкото полицейско управление.

Няколко воеводства в Източна Полша тази сутрин обявиха ускорено призоваване на резервисти в Териториална отбрана.