Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша

Полски и съюзнически бойни самолети бяха активирани тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша.

Военновъздушните сили на Украйна предупредиха, че руски дронове са навлезли над територията на тази страна - членка на НАТО.

Полша затвори четири летища, включително основните си летища във Варшава.

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е бил информиран за навлизането на руски дронове.

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна.

Това съобщи премиерът Доналд Туск в Екс.

От полското министерство на отбраната потвърдиха, че полски самолети са използвали оръжия срещу вражески цели и страната е в постоянен контакт с командването на НАТО.

"В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство. Военните използваха оръжия срещу тези цели. В постоянен контакт съм с президента и министъра на отбраната", заяви Доналд Туск.