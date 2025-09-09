„Летящият Чернобил“: Новата крилата ракета на Путин

Русия е разработила ново чудодейно оръжие - ракетата „Буревестник“, снабдена с ядрен реактор, пише с ужас авторът на статията във Welt. Тя вече е наречена „летящият Чернобил“. Сценарият за ядрен удар, при който ще бъде използван „Буревестник“, ще бъде отработен на съвместните учения в Беларус „Запад-2025“.

Русия разработи ново „чудодейно оръжие“ - крилата ракета с вграден ядрен реактор, който ѝ позволява да кръжи седмици наред, преди да достигне целта си. Във военна база в Сибир, мистериозни движения на войски показват, че новото супероръжие е на път да бъде изпитано.

Кремъл е решен да сплаши Европа и за тази цел е избрал съвместни учения с Беларус в средата на септември. Западни военни експерти очакват ученията „Запад-2025“ да включват сценарий с ядрен удар, използващ новите крилати ракети „Орешник“ и „Буревестник“. Последната е управляема ракета с ядрен двигател, която вече е наречена „летящият Чернобил“.

Светът за първи път научи за този „продукт“ (така наричат разработките в Русия, които не могат да се обсъждат открито поради съображения за секретност) на 1 март 2018 г. от самия Путин. В годишното си обръщение той показа видео на досега класифицирани проекти на отбранителната промишленост - „чудодейно оръжие“, което според плана на Москва би трябвало да даде на Русия огромно предимство.

Сред многобройните оръжейни програми, за които се твърди, че са били разработвани преди това, този „продукт“ също е изплул от дълбините на държавните тайни. Руският лидер го описа като самонасочваща се крилата ракета с интегриран ядрен реактор. Такъв двигател би позволил на ракетата, която сама по себе си е „мръсна бомба“, да „кръжи около Земята седмици наред“, да „обикаля планетата няколко пъти“, оставяйки след себе си следа от радиоактивни продукти на разпад, и едновременно с това да маневрира на различна височина, заобикаляйки системите за противовъздушна отбрана. С една дума, страховито оръжие, недостъпно за никакви средства за унищожение, което „няма аналози в света“.

След като Путин разсекрети „продукта“, Министерството на отбраната покани нацията да участва в избора на име за „чудодейното оръжие“. В крайна сметка вариантът „Буревестник“ спечели. Буквално преведено на немски, това е просто морска птица - „буревестник“, което звучи доста безобидно. Но на руски думата е много по-драматична: тя означава и „предвестник на бурята“.

Експертите посрещнаха скептично изявленията на лидера на Кремъл. Те припомниха, че още през 50-те години на миналия век както руски, така и американски учени са работили по създаването на подобна крилата ракета с ядрена мощност. Американците дори са тествали реактивен двигател, специално проектиран за нея. С течение на времето обаче и Москва, и Вашингтон се отказаха от идеята като неподходяща, прекомерно скъпа и твърде опасна.

След конкурса за именуване обаче светът научи малко за „Буревестник“. Според разузнаването са проведени 11 ракетни изпитания, от които само едно може да се счита за относително успешно.

Путин посещава дизайнери

Миналата седмица Путин посети института в Саров. Както разбра московският вестник „Комерсант“, срещата е била по-специално за „Буревестник“. Президентът се е интересувал дали „продуктът“ е готов и дали може да бъде пуснат в експлоатация тази година.

Междувременно на полигона за ядрени изпитания на архипелага Нова Земя, който е най-северната точка на Европа между Баренцово и Карско море, тече мащабна подготовка.

Още в началото на август руската армия прехвърли там няколко транспортни самолета, два изтребителя, осем хеликоптера и самолет за радарно разузнаване. Част от оборудването беше извадено от фронта. Авиобазата получи и два командно-контролни самолета, принадлежащи на Росатом. Девет кораба са закотвени край западния бряг на Нова Земя в очакване на бойни заповеди.

Очевидно е, че руснаците подготвят тестов старт на „Буревестник“, който трябва да излети от специални инсталации, построени там.

Американците се бяха досетили за това още преди месец. На 5 август те изпратиха военен самолет-лаборатория в района на Нова Земя за радиационно разузнаване. Нейната задача беше да измери нивото на радиация в периода на евентуални „излъчвания“.

Но сега Кремъл изглежда е намерил по-подходящ момент да дебютира с чудодейното оръжие. На ученията „Запад-2025“ в Беларус Путин възнамерява да покаже на европейците, че трябва да се страхуват от военната мощ на Русия.