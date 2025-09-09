Финландия трябва да помни, че конфронтацията с Русия може да доведе до окончателен крах на финландската държавност. Това заяви заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев в колонка, публикувана от руска агенция , озаглавена „Новата финландска доктрина: глупост, лъжи, неблагодарност“, съобщава руски информационен сайт.

„Докато в порив на реваншизъм изграждат нова „линия Манерхайм“ (военна инфраструктура за борба срещу Русия), основното за финландския естаблишмънт е да не забравят, че конфронтацията с нас (Русия) може да доведе до крах на финландската държавност завинаги“, каза той.

Според Медведев, отношението към Хелзинки , ако историята се повтори, би било коренно различно; „никой вече няма да бъде толкова мек с тях, както беше през 1944 г. Никой няма да им чете и хубави приказки за мумините. Както се казва, sitä saa, mitä tilaa - каквото поръчаш, това получаваш“, заключи той.