Бойната глава на руска крилата ракета 9М727 „Искандер-К“, която порази кабинета на министрите на Украйна и тежеше 450 кг, не се взриви.

По време на мащабния комбиниран удар с голям обсег на Русия в нощта на 7 септември, сградата на Кабинета на министрите в Киев не беше ударена от дрон тип „Шахед“, а от крилата ракета 9М727 от оперативно-тактическата ракетна система „Искандер“. Бойната ѝ глава не се взриви.

Това заключение се основава на анализ на отломките, според информация, получена от Defense Express от собствени източници. Пожарът, който е избухнал на горните етажи на сградата, е причинен от запалване на гориво от резервоарите на ракетата.

Според командването на украинските ВВС, врагът е използвал девет крилати ракети „Искандер“ при този удар, от които четири са свалени. Освен това Русия е изстреляла 810 дрона от различни типове, 747 от които са унищожени, както и четири балистични ракети, нито една от които не е била прихваната.

9M727 е една от трите крилати ракети, проектирани за системата „Искандер“, заедно с 9M728 и 9M729.

Те често са общо наричани „Искандер-К“ или „Р-500“. 9M727 обикновено се счита за наземно изстрелван вариант на 3M-14 „Калибър“.

Ракетата често се използва от Русия при удари срещу украински градове. Един от най-известните епизоди беше ударът по драматичния театър в Чернигов през 2023 г.

Подобно на по-голямата част от руските оръжейни системи, 9M727 разчита в голяма степен на западни микроелектронни компоненти от гражданския пазар, много от които произведени в Китай.

Трябва да се отбележи, че ако 450-килограмовата бойна глава на ракетата беше функционирала по предназначение, последствията от този удар щяха да бъдат далеч по-опустошителни.

По-рано ръководителят на делегацията на ЕС в Украйна, Катарина Матернова, също съобщи, че правителствената сграда не е била ударена от ракета „Шахед“. Тя обаче погрешно заяви, че е била ударена от балистична ракета „Искандер“. Тя публикува снимки от мястото, включително фрагменти от крилатата ракета.

Сред тях бяха останките от турбореактивен двигател - категоричен индикатор за крилата ракета.

Разпознаваем е и корпусът на филтърен контейнер FT-1. Според „Ръководство за идентифициране на крилати ракети“, издадено от Украинския център за изследване на трофейни и съвременни оръжия и военна техника, този компонент „често се запазва непокътнат, като маркировките върху капака на люка остават четливи“.