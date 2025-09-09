Русия започва нов етап от войната срещу Украйна

След завръщането си от Пекин, руският диктатор Владимир Путин започва нов етап от войната срещу Украйна. Атаката срещу Министерския съвет може да е доказателство за това, пише The Times.

Според изданието, увереността на Путин може би се е увеличила рязко след срещата му със Си Дзинпин в Пекин, където са обсъдили перспективите за сътрудничество.

Това беше потвърдено от въздушната атака срещу Киев, която беше сред най-големите от началото на войната.

Една от последните атаки е била срещу правителствена сграда в Киев. Това е първият път от повече от три години на пълномащабна война. Руските хардлайнери отдавна призовават за атаки срещу „центрове за вземане на решения“ в Украйна.

„Таймс“ пише още, че Пекин се е превърнал във важна платформа за дипломатическите маневри на Путин. Той е обявил „безпрецедентно високо ниво“ на отношенията си с Китай.

Путин също седеше до Си Дзинпин на парада в Пекин. Те наблюдаваха парада, който отбеляза 80-годишнината от победата над Япония във Втората световна война, заедно със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Това беше първият път от Студената война, в който лидерите на тези три страни се събраха заедно.

Медиите отбелязват, че за разлика от КНДР, Китай не е изпратил военните си във война срещу Украйна.

Но Пекин подкрепи Москва дипломатически и избягва западните санкции. А миналата седмица Кремъл обяви предварително споразумение с Китай за изграждането на газопровода „Силата на Сибир-2“.

Както беше съобщено по-рано, на 1 септември на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в Тиендзин Владимир Путин заяви , че войната срещу Украйна не е започнала заради нападението на Русия. Тя ще продължи, докато „коренните причини не бъдат отстранени“.

Според него „втората причина за кризата се крие в постоянните опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО, което представлява пряка заплаха за сигурността на Русия“.

Путин разказа и историята, че „в резултат на „държавния преврат в Украйна“ през 2014 г. е отстранено политическото ръководство на страната, което не е подкрепило влизането на Украйна в Северноатлантическия блок, в НАТО“.

В същото време, в заключителното изявление на срещата на върха на ШОС не се споменаваше за войната на Русия срещу Украйна. Както по-късно заяви украинското външно министерство, Кремъл не успя да наложи позицията си на държавите-членки на ШОС относно войната срещу Украйна.