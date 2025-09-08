Медведев обяви, че Финландия се подготвя за атака срещу Русия

След присъединяването си към НАТО, Финландия се подготвя за атака срещу Русия под претекст за укрепване на отбраната си, заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев. „Хелзинки следва конфронтационен курс в подготовка за война с Русия, очевидно подготвяйки плацдарм за атака срещу нас“, пише той в коментар за ТАСС.

Според Медведев, Северноатлантическият алианс „е напълно ангажиран с тези въпроси и сега интензивно овладява всичките пет оперативни среди в страната: суша, море, въздух, космос и киберпространство“.

По-специално, в непосредствена близост до границата с Русия „се извършва създаването на щабна структура на предните сухопътни сили на Алианса“, чийто брой може да бъде увеличен до пълноценна бригада - 5 хиляди души, отбеляза Медведев.

Той спомена и разполагането на щаба на регионалното командване на сухопътните сили на НАТО в град Микели и появата на нов гарнизон в селището Ивало, което се намира на 40 км от руска територия. Медведев обвини финландския президент Александър Стуб, че тласка страната към военен конфликт, добавяйки, че „жаждата за печалба за сметка на Русия е била внушена във финландските умове още по времето на Хитлер“.

Същевременно заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ заплаши Хелзинки, че „още една агресия срещу Русия“ ще доведе до „разпадането на финландската държавност завинаги“. „Никой няма да бъде толкова мек с тях, както през 1944 г. Никой няма да им чете и хубави приказки за мумините. Както се казва, sitä saa, mitä tilaa - каквото поръчаш, това ще получиш“, заключи Медведев.