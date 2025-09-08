Необузданият европейски милитаризъм затруднява разрешаването на ситуацията в Украйна, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред ТАСС в интервю на Източния икономически форум.

„Европейските страни заемат, казано просто, доста остра позиция“, отбеляза той.

Песков даде като пример думите на ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която призова за превръщането на Украйна в „стоманен таралеж“.

„Какво е това? Да използваме клише от епохата на Студената война, това е необуздан европейски милитаризъм“, заяви той. „И тази позиция на европейците не допринася, а напротив, усложнява процеса на уреждане.“