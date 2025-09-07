За пореден път атакуваха руското посолство в Швеция с дрон и боя

Руското посолство в Швеция беше атакувано отново с дрон.

Дипломатическата мисия съобщи това в своя Telegram канал.

„Рано сутринта на 7 септември руското посолство в Швеция беше подложено на поредна атака с дрон, от която на територията на дипломатическата мисия беше хвърлена найлонова торбичка с боя. Предишната атака с дрон срещу посолството се случи на 25 май. След това на 17 юни, 5 юли и 21 август руската търговска мисия в Стокхолм беше подложена на подобни атаки“, пишат от посолството.