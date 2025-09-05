„Ростех“: SJ-100 със 100% руски системи премина дебютен полет

Вносозаместващият самолет SJ-100, построен по серийни технологии, излетя от заводското летище в Комсомолск на Амур. Авиалинията е оборудвана с руски системи и агрегати, включително двигатели ПД-8, произведени от ОДК, съобщи „Ростех“.

Първият полет на самолета продължи около час. Самолетът беше пилотиран от екипажа на летателно-изпитателния комплекс FRS, състоящ се от пилотите-изпитатели Дмитрий Савонин, Леонид Чикунов и водещия инженер по летателни изпитания - борден оператор Владислав Тюрин.

„Първият самолет, построен по серийни технологии, излетя. Процесът на сертифициране все още продължава, но самолетът е създаден в серийно производство, в целевия вид, който е планиран за доставка“, съобщиха от държавната корпорация. В момента 24 серийни самолета SJ-100 вече се произвеждат в различни етапи на готовност, добавиха от „Ростех“.

По-рано разработчикът на самолета, клонът „Регионални самолети“ на ПАО „Яковлев“, съвместно с авиационните власти и Федералната агенция за въздушен транспорт, извършиха работа по сертифициране на модифицирания планер на вносозаместващия SJ-100 и технологиите за неговото производство. „Получаването на одобрение за основната промяна в типовия сертификат по отношение на актуализирания дизайн направи възможно производството на планера на SJ-100, използвайки серийна конструкторска документация. Модификацията на планера беше необходима за инсталиране на руски системи и агрегати, както и за опростяване на производствения процес и поддръжката на самолета“, цитира се в изявлението главният конструктор на SJ-100 Кирил Кузнецов.

Производственото съоръжение на SJ-100 е създало резерв за производство на серийни самолети, чиято доставка ще бъде възможна след завършване на сертификационните тестове и одобряване на резултатите от тях от Федералната агенция за въздушен транспорт, се казва в доклада.

Както отбеляза директорът на филиала „Регионални самолети“ на ПАО „Яковлев“ Александър Долотовски, програмата за заместване на вноса за самолети SJ-100 навлиза в етап на стартиране на серийно производство. „За нас програмата за заместване на вноса е не само нова модификация на самолета в производствената линия, но и сериозно техническо преоборудване с руско оборудване. Например, ние вече съединяваме нови машини в руски вариант на нов, изцяло отечествен докинг стенд“, отбеляза директорът на производствения център на филиала „Регионални самолети“ Андрей Сойнов.

Относно лайнера

SJ-100 е руски теснофюзелажен самолет за къси разстояния, нова версия на Sukhoi Superjet 100 с максимално заместване на вноса на компоненти.