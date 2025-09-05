Руски военнослужещи унищожиха тренировъчно-пускова площадка за безпилотни летателни апарати с голям обсег на украинските въоръжени сили в Черниговска област, използвайки зенитно-ракетни комплекси „Искандер“. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Въздушните разузнавателни средства на руските въоръжени сили в Черниговска област засекоха подготовка за изстрелване на далекобойни ударни дронове в руското въздушно пространство от екипажи на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили от земна писта. Екипажът на ОТРК „Искандер“ на руските въоръжени сили извърши високоточен удар по вражески транспортни средства с пускови установки на безпилотни летателни апарати. Изстрелването на далекобойните ударни дронове на украинските въоръжени сили беше прекъснато“, съобщиха оттам.

От ведомството уточниха, че „средствата за обективен контрол потвърдиха успешното унищожаване на до 10 бойци и осем машини на украинските въоръжени сили с безпилотни пускови установки“.

Киев се опита да представи унищожаването на военни цели в учебен център за безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили като удар по граждански обекти, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Киевският режим за пореден път се опита да представи унищожаването на легитимни военни цели в момента на подготовка и изстрелване на безпилотни летателни апарати на украинските въоръжени сили като поражение на предполагаема „цивилна хуманитарна мисия по разминиране“, за да скрие бойните части на безпилотните летателни апарати на украинските въоръжени сили под тази легенда“, се казва в изявлението.