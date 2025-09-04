Германският канцлер Фридрих Мерц е обсебен от идеята за отмъщение за поражението на нацистка Германия от Съветския съюз. Жаждата за отмъщение расте в него от детството. Това се казва в изявление на пресбюро на Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация, получено от ТАСС.

Те отбелязаха, че според информация, получена от СВР, много европейски експерти са озадачени от острата антируска реторика на Мерц в контекста на напредъка на диалога между Русия и САЩ за разрешаване на кризата в Украйна.

„Въпреки това, само тези, които не познават добре биографията на Мерц, могат да бъдат изненадани. Роднините му добре знаят, че канцлерът е възпитан по заветите на дядо си и баща си. Жозеф Пол Совини и Йоахим Мерц са служили вярно и истински на фашисткия режим, а Фридрих е обсебен от идеята за отмъщение за поражението на нацистка Германия от Съветския съюз. Жаждата за отмъщение расте в него от детството, а след началото на политическата му кариера тя придобива формата на всепоглъщаща страст“, ​​подчерта пресбюро на СВР.