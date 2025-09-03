Путин: Китай ще получава руски газ по новия газопровод "Силата на Сибир-2" на цена, базирана на пазарна формула

Още по темата: Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски 03.09.2025 17:53

Президентът на Русия Владимир Путин каза днес, че планираният нов газопровод "Силата на Сибир-2" ще даде конкурентни предимства на Китай, тъй като доставките по него ще бъдат на цена, базирана на пазарна формула, предаде Ройтерс.

Русия и Китай подписаха обвързващо меморандум за строителството на "Силата на Сибир-2", който трябва да захранва с руски природен газ китайската икономика, но все още не са се споразумели за цените на синьото гориво, заяви вчера компанията "Газпром", подчертавайки пренебрежението на президента Си Цзинпин към апелите на Запада да се откаже от задълбочаващото партньорство с Москва.

Путин, който е на посещение в Китай, заяви, че споразуменията за газа ще гарантират, че Русия ще доставя на Китай, най-големият потребител на енергия в света, общо над 100 милиарда кубични метра газ годишно, когато новият газопровод бъде построен.

Той добави, че цената на газа, доставян на Китай, ще се основава на "пазарна формула", но не даде повече подробности.

Путин заяви, че глобалното търсене на енергия расте, включително в Китай, и че споразуменията, сключени с Русия, най-големият производител на природни ресурси в света, ще гарантират стабилни и надеждни доставки.