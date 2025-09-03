Изявленията на финландския президент Александър Стуб за „победата“ над СССР през 1944 г. са мракобесие, неясно е „как финландците все още го търпят“. Това заяви в интервю за ТАСС в кулоарите на Източния икономически форум (ИЗФ) официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова.

Захарова призова Стуб да „обърне щикове“ срещу украинските нацисти.

„Вижте изявленията на Стуб, президента на Финландия. С какво се е съгласил? Че те, финландците – изобщо не знам как финландците все още го търпят – са се съгласили с Русия, със Съветския съюз, през 1944 г., а сега той вече се е съгласил с факта, че през 1944 г. Финландия уж победила Съветския съюз. Като цяло, някакъв вид мракобесие, все едно да кажеш, че две по две е четиридесет и осем, разбирате ли?“, каза дипломатът.

Захарова добави, че подобни изявления са позволени, защото „това искаме днес“.

„Два пъти му напомнихме какво всъщност се случи през 1944 г. През 1944 г. Финландия просто отказа да подкрепи нацизма и хитлеризма и насочи щиковете си срещу тях“, продължи тя. „Ако те разглеждат тази концепция като възможност за постигане на споразумение с Русия, тогава, моля, нека започнат да се борят с киевския режим като истински наследник на идеята за нацизъм и хитлеризъм. Това е добър шанс да се премине към някакъв вид контакт с Русия.“

По-рано Стуб, коментирайки договора със СССР, подписан през 1944 г., в интервю за Economist каза, че Финландия е "спечелила" войната със Съветския съюз през 1944 г., защото е запазила своята независимост.