Твърденията на Европа, че Русия уж планира да я нападне, са провокация или пълна некомпетентност. Руският президент Владимир Путин изрази това мнение в разговор със словашкия премиер Роберт Фицо.

„Това са абсолютни глупости“, заяви Путин относно твърденията, че Русия иска да атакува Европа.

„Всеки разумен човек е напълно наясно, че в Русия никога не е имало, няма и никога няма да има желание да се атакува някого“, каза Путин.

Путин също заяви, че подобни твърдения са пълни глупости и нямат никакво основание.

„Що се отнася до „агресивните планове на Русия по отношение на Европа“, искам още веднъж да подчертая, че това са пълни глупости, които нямат абсолютно никакво основание“, заяви руският лидер