Масирана руска атака с дронове и ракети в Киев и Одеса, има жертви, ранени и разрушения (СНИМКИ)

Русия атакува Киев и Одеса с дронове. В Бела Церква, близо до Киев, един човек загина, а няколко други бяха ранени, след като удар с дрон предизвика пожар, съобщава Newsweek.

„За втора поредна нощ община Бела Церква е подложена на атака от вражески дронове. За съжаление има жертви и е известно, че един човек е загинал“, написа във Facebook Володимир Вовкотруб, изпълняващият длъжността председател на Общинския съвет.

Началникът на Киевската областна военна администрация Микола Калашник заяви, че тялото на жертвата е намерено в гаражна кооперация.

„В града е имало повреди по прозорците на многоетажни сгради, пожари на територията на гаражна кооперация, в помещенията на търговски и промишлени предприятия“, обясни той.

Съобщени са атаки и в Суми, където са били ударени нежилищни сгради, причинявайки голям пожар.

В Одеса руски дронове отново са атакували пристанищната инфраструктура в района на Исмаил. Местната администрация потвърди експлозии и пожари, но заяви, че военната намеса е ограничила щетите.

„Пожарите, причинени от нападението, бяха незабавно потушени“, съобщиха властите.

Путин лъже за „мира в Украйна“

На политическия фронт руският президент Владимир Путин повтори на срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, че „трайният мир в Украйна“ зависи от спирането на разширяването на НАТО на изток.

Лидерът на Кремъл заяви, че споразумението с президента на САЩ Доналд Тръмп на срещата на върха в Аляска „е открило път към мир в Украйна“ и че подробностите ще бъдат обсъдени по време на двустранни срещи с лидерите на Китай и Индия.

Конфликтът, който започна през февруари 2022 г. с руската инвазия, продължава да засяга Източна Европа. Русия в момента контролира почти една пета от украинската територия.