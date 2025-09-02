По-голям обсег, по-тежък полезен товар, по-голям мащаб на производство: Как Су-34 се превърна в гръбнака на руския флот?

Изтребителят Су-34 е закупен в по-големи количества от руските въоръжени сили, отколкото всеки друг клас тактически бойни самолети след разпадането на Съветския съюз, като първият самолет влиза в експлоатация през 2014 г., в рамките на месеци след въвеждането в експлоатация на изтребителя за превъзходство във въздуха Су-35, пише военното издание Military Watch.

Докато Су-35 представлява кулминацията на повече от три десетилетия усилия за значително подобряване на най-добрия изтребител за превъзходство във въздуха на Съветския съюз, Су-27 Flanker, за да го направи много по-способен в същата роля, Су-34 е производно на Су-27, проектиран предимно за бой въздух-земя, а не въздух-въздух.

След разпадането на СССР руските въоръжени сили пенсионираха по-голямата част от своите ударни изтребители, включително всички МиГ-27 и Су-17, които дълго време формираха гръбнака на техния флот, като същевременно значително съкратиха флота си от по-тежки двумоторни Су-24М и пенсионираха по-старите базови варианти на Су-24. Су-34 беше предназначен да замени всички тези класове като единствен клас специализирани ударни самолети в Русия.

Освен че е бил изтребител-ударник и директен наследник на Су-24М, Су-34 е бил предназначен да замени основния руски самолет за близка въздушна поддръжка Су-25, аналог на американския A-10, като същевременно потенциално е заменил и много по-големия бомбардировач Ту-22М3 . Той би направил това, като същевременно притежава значителна вторична бойна способност „въздух-въздух“, наследена от Су-27, която в много отношения далеч надминава тези на оригиналния съветски изтребител за превъзходство във въздуха, въпреки че конструкцията му не е давала приоритет на летателните характеристики, необходими за такъв бой.

По този начин Су-34 би се очертал като може би най-важният клас изтребители, разработени от Русия след разпадането на СССР, като в това отношение може да се конкурира само с единствения руски изтребител от пето поколение, Су-57. Докато в момента се смята, че руските Въздушно-космически сили разполагат с по-малко от четири дузини Су-57, производството на Су-34 се е увеличило повече от два пъти от началото на 2022 г., за да се улеснят доставките на приблизително 30 годишно, като флотът в момента се оценява на над 200 самолета.

Су-34 е приблизително с 50 процента по-тежък от оригиналния Су-27, който вече беше най-големият изтребител, въоръжен от Русия или от която и да е военновъздушна сила на НАТО. Този увеличен размер, съчетан с интегрирането на по-икономични двигатели AL-31FM2 и много по-голямото използване на композитни материали за постигане на по-ефективен дизайн, улеснява много по-голям обхват, който в момента се оценява като най-големия от всички класове изтребители в света.

Високата оръжейна товароносимост на самолета му позволява да побере не само голям брой бомби и ракети, но и особено големи боеприпаси, включително балистични ракети Х-47М2 и планиращи бомби ФАБ-3000, и двете от които са били бойно тествани в украинския театър на военните действия. Въпреки че се очакваше самолетът да използва ракети като Х-65Се и Х-СД като основно въоръжение, които имат обхват от 600 километра, необходимостта от разполагане на огромни количества огнева мощ на ниска цена накара самолета да използва различни планиращи бомби в украинския театър на военните действия с опустошителен ефект. Възможностите за прецизно насочване на много конструкции на планиращи бомби позволяват на самолета да ги използва за осигуряване на непосредствена въздушна поддръжка на фронтовите части.

Възможността Су-34 евентуално да интегрира двигателя АЛ-51Ф от следващо поколение, разработен за новия самолет Су-57М1, е била повдигната в миналото и би увеличила допълнително разликата между обхвата на полета и товароносимостта на Су-34 и тези на други класове изтребители, като същевременно би намалила нуждите от поддръжка и би увеличила мощността, достъпна за бордовите системи.

Тъй като Русия остава единствената страна в света, която все още произвежда специализирани ударни изтребители, вместо да се фокусира върху по-балансирани и по-малко специализирани самолети, Су-34 се откроява от другите бойни самолети на 21-ви век по своите приоритети в проектирането. Неговите възможности и брой го правят близък претендент с МиГ-31 за титлата най-незаменимия единичен клас боен самолет на руската служба, като значението му във флота далеч надхвърля това на Су-27, Су-30 и Су-35.